«Сюда будет приходить молодежь»: В Пскове открыли мемориальный комплекс в честь защитников Отечества

Фото: ПАИ

Мемориальный комплекс в честь защитников Отечества открыли в деревне Белый Мох, сообщает ПАИ.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава региона Михаил Ведерников и его заместитель Ольга Тимофеева, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В ходе церемонии открытия губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что работа над мемориалом началась в Год защитника Отечества и успешно завершилась благодаря совместным усилиям многих людей. Особое внимание губернатор уделил значению мемориала для будущих поколений.

«Сюда будет приходить молодежь – школьники, студенты. Здесь им будут рассказывать о подвиге героев и истории нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор сообщил, что мемориальный комплекс планируется дополнить пилонами с именами участников специальной военной операции.

Добавим, что на торжественном мероприятии присутствовали представители силовых структур, правоохранительных органов, Псковской епархии, военнослужащие, члены семей участников СВО, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», кадетский корпус, представители Комитета семей воинов Отечества.

Отметим, что автором проекта выступил скульптор Денис Стритович. Он создал мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице.

Главная идея мемориала заключается в том, что показан жизненный путь защитника Отечества: от молодого курсанта до героя, а также отмечен вклад всех родов войск.

В создании комплекса участвовали родные военнослужащих. Концепция памятника и место его размещения согласованы с вдовами участников СВО и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона.

Монумент создан при непосредственном участии правительства Псковской области.