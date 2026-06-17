«Очень красивое место для проживания»: семья помогавшего российской армии американца переехала в Псков

Фото: соцсети Елены Полонской

В Псков переехала многодетная семья Джеймса и Сандры Мартиндейл из США, рассказала в своих соцсетях уполномоченная губернатора Псковской области Елена Полонская.

«Джеймс Мартиндейл является профессионалом в сфере разработки и производства навесного оборудования для сельскохозяйственной техники. Свой опыт и знания он намерен применять уже в России, участвуя в развитии отечественного агропромышленного комплекса и передавая компетенции российским специалистам», — отметила Елена Полонская.

По словам семьи Мартиндейл, Псковская область встретила их очень тепло и радушно.

«Наши впечатления очень хорошие, хотя прошло совсем мало времени – мы приехали только вчера вечером. Мы нашли замечательный отель, здесь очень красивое место для проживания. С радостью хотим лучше узнать людей, живущих здесь, и выстроить отношения, способствующие достижению наших целей по развитию сельского хозяйства не только в России, но и во всей Восточной Европе», — поделился Джеймс Мартиндейл.

Семья Мартиндейл видит свое будущее в России и готова вносить вклад в развитие региона и сельского хозяйства страны.

Особое место в истории семьи занимает сын Джеймса – Даниэл Мартиндейл, получивший гражданство Российской Федерации и удостоенный высокой награды Донецкой Народной Республики.

«Переезд таких специалистов – это новые технологии, инвестиции, рабочие места и укрепление международных гуманитарных связей, — подчеркнула Елена Полонская. — Псковская область открыта для людей, которые готовы трудиться, созидать и строить свое будущее вместе с Россией! Добро пожаловать на Псковскую землю!».

Она напомнила, что переезд и адаптация высококвалифицированных специалистов находятся на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.