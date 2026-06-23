«Не бывает побед без поражений»: Чемпионки Дина и Арина Аверины пообщались с участниками форума «Истоки» в Псковской области

Фото: пресс-служба форума «Истоки»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины пообщались с участниками заезда форума «Истоки» в Псковской области о силе семьи, преодолении и главном секрете больших достижений, рассказывает пресс-служба форума.

Во время встречи девушки уделили особое внимание поддержанию крепких отношений с семьей. Чемпионки подчеркнули, что именно родители научили их главному правилу жизни: «Если тебе трудно, ты всегда можешь обратиться к семье. Тебе поймут и обязательно помогут».

Также гостьи рассказали о том, как важно никогда не сдаваться и уверенно двигаться к поставленным целям, даже если не все получается сразу.

«Не бывает побед без поражений. Ты учишься преодолевать и себя, и несправедливость. Это закаляет и делает сильнее. А еще нужно любить то, что делаешь, без любви не достигнешь никаких высот. Нужно ставить перед собой цели и маленькими-маленькими шажочками подниматься вверх», — обратили внимание гостьи форума.

«Верим, что каждый из 150 участников воплотит эту мудрость в своих планах. Ведь именно здесь, на «Истоках», закладывается фундамент будущих свершений», — в свою очередь, подытожили организаторы проекта.