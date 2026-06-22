«Это эмоции на всю жизнь»: Юные псковские танцовщицы выступили на сцене Кремля с Ольгой Бузовой

Фото: группа «DANCE HOME "FRESH"» в соцсети «ВКонтакте»

Участницы танцевального коллектива «Dance Home Fresh» из Пскова приняли участие в масштабном гала-концерте в Москве.

Коллектив выступил на главной сцене России в рамках телевизионной премии «Лидеры в Кремле» вместе с Ольгой Бузовой. Псковички исполнили танцевальный номер под трек «Водица».

«Это, конечно, незабываемо, до сих пор не верится в произошедшее, — поделилась с редакцией «Комсомольской правды в Пскове» мама одной из участниц коллектива Алина Хоружий. — Дети прошли отбор на главную сцену страны. Там была не только Ольга Бузова, были еще другие приглашенные звезды. Очень высокий уровень, шикарная организация, красная ковровая дорожка. У детей брали интервью. Конечно, такое никогда не забудется, это эмоции на всю жизнь. Огромная благодарность нашему тренеру Анастасии Сергейчик, что столько сил вкладывает в наших детей. Даем им такую возможность представить наш город на главной сцене страны! Мы были единственные представители из Пскова».

Алина Хоружий добавила, что ни сами танцовщицы, ни их родители не могли сдержать слез радости.

«Это очень большой шаг в их танцевальной карьере. А мы, родители, всегда рядом, безумного гордимся ими, всегда поддерживаем!», — отметила она.

Фото: Алина Хоружий

Кроме того, псковичка выразила благодарность самой Ольге Бузовой, которая, несмотря на травму, приехала на выступление,

«Это тоже очень восхищает», — поделилась эмоциями псковичка.