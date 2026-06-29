Печерянки не сразу поняли, откуда доносился голос: 70-летний пенсионер сутки просидел в семиметровом колодце

Фото: ПАИ

27 июня неподалеку от Печор 70-летний мужчина отправился в лес, однако по дороге он не заметил скрытый от глаз колодец и провалился в него. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника караула пожарной части № 23 в Печорах Романа Патова.

По словам пенсионера, выбраться из колодца самостоятельно он не мог, а в какой-то момент уже отчаялся и смирился с тем, что спасти его не удастся. Место было безлюдное.

Спасение пришло спустя сутки – мужчину случайно обнаружили две женщины, пришедшие в лес за грибами. Услышав, как любительницы тихой охоты переговариваются между собой, пенсионер начал звать на помощь. Печерянки не сразу поняли, откуда доносился голос, однако в конечном итоге смогли отыскать колодец, где находился попавший в ловушку пенсионер, и вызвали пожарную команду. Прибывшие на место специалисты помогли мужчине высвободится.

Затем пострадавшего доставили врачам, поскольку из-за зарослей автомобиль скорой помощи подъехать к месту происшествия не смог.