Признал вину, но хулиганом себя не считает: 4 года колонии строгого режима дали псковичу, который изувечил собаку Мию

Псковского живодера приговорили к четырем годам колонии.

Псковский городской суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима местного жителя, который издевался над собакой по кличке Мия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Следствие установило, что 28 апреля 2025 года обвиняемый нанес собаке по кличке Мия не менее двух ударов ножом в область шеи. В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину, но не согласился с тем, что действовал из хулиганских побуждений.

При вынесении приговора суд принял во внимание наличие у подсудимого непогашенной судимости. В результате ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обвиняемый был взят под стражу непосредственно в зале суда.

Собаку Мию суд постановил оставить в семье свидетельницы происшествия.