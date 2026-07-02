О ситуации с топливом в Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников

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Ситуация с обеспечением топливом в Псковской области стала темой заседания оперативного штаба. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

«Мы проанализировали обстановку во всех субъектах Северо-Запада, провели предварительные встречи и обсуждения с представителями топливных компаний. Ситуация в округе везде примерно одинакова. Топливо есть. Более того – практически у всех сетей с недельным запасом. Из за сложной логистики некоторые заправки приостановили работу – на этом фоне возник ажиотаж. При этом потребление топлива за июнь выросло на 40%», — рассказал глава региона.

Михаил Ведерников также отметил рост спроса на топливо и желание некоторых жителей области закупиться впрок или даже организовать склады топлива дома. Также губернатор выразил благодарность топливным компаниям, которые быстро перешли на новый режим работы и в непростых условиях нарастили поставки.

Также компаниями были введены ограничения по отпуску топлива в качестве меры борьбы со спекуляцией, когда забивают гаражи бензином, а потом продают по двойной-тройной цене. Такие случаи уже фиксируются в некоторых регионах. Реакция на этот вызов была своевременной и корректной, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Важно! Жизнеообеспечивающие сферы должны быть надёжно обеспечены топливом и работать без перебоев в любое время. Нельзя забывать и про сезон полевых работ. Недопустима ситуация, в которой паникёры и спекулянты лишат наших фермеров возможности спокойно закупаться топливом и работать», — добавил губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что дефицита топлива в строгом смысле нет.

«У большинства сетевиков, представленных в Псковской области, есть значительный запас. Но они вынуждены ограничивать продажи той суточной нормой, под которую спроектирована логистика, закуплены бензовозы. Ограничения также введены компаниями, чтобы исключить случаи спекуляции, а главное, ритмично и стабильно снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию. Многие спрашивают, как долго это продлится? Прежде всего, зависит от того, как быстро спадёт ажиотаж – прогнозировать его сложно. По данным топливных компаний, в июне потребление топлива увеличилось на 40 %, а в последние двое суток ежедневный прирост держится на уровне 30 %. В два раза больше бензина по щелчку пальцев в стране не появится», — пояснил Михаил Ведерников.

И на региональном, и на федеральном уровнях принимаются исчерпывающие меры по стабилизации ситуации.

«В ежедневном режиме правительство области отслеживает обстановку, находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, оперативно принимает все необходимые решения. В первую очередь, чтобы сохранить жизни и здоровье жителей региона, обеспечить безопасность, полноценную работу экономики, чтобы люди могли комфортно решать ежедневные вопросы. Вместе с топливными компаниями мы договорились всегда оставлять резерв для жизненно важных сфер и отпускать топливо в тару фермерам», — добавил губернатор.

Проблемой существенного завышения цен на отдельных заправках займется УФАС.

«Друзья! За последние годы мы прошли немало испытаний. И всегда – честно, открыто, слыша и уважая друг друга. Прошу и сегодня сохранять спокойствие. Мы вместе. Обо всех изменения ситуации буду информировать лично», — подытожил Михаил Ведерников.