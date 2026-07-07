Активность перекупов и «паникёров» ночью в Псковской области решили исправить новым графиком на заправках

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О ситуации с топливом в регионе рассказал губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

«Мы внимательно анализируем все сообщения и точечно, совместно с компаниями, решаем наиболее острые вопросы. По итогам выходных – два важных комментария. Спасибо тем, кто сообщил о проблемах с доставкой корреспонденции в Дновском и Порховском районах из-за нехватки топлива у почтовых машин. Вопрос взят на контроль: связались с ответственными лицами, решение отрабатывается совместно с заправками», — рассказал губернатор.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил режиму работу АЗС.

«Поступали жалобы о прекращении работы части заправок в ночные часы. Есть объективная причина: ночью, особенно в районах, фиксировалась активность то ли перекупов, то ли «паникёров». Есть видео, где одни и те же машины многократно проходят очередь, заливая топливо в канистры. Контролировать такие ситуации в ночное время сложно. Поэтому было принято решение о временном переходе на режим работы с 7 утра, чтобы бензин доставался всем жителям», — пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что другие ограничительные меры в данный момент – избыточны.

«Рассчитываем на скорейшее возвращение спроса к привычному ритму», — подытожил Михаил Ведерников.