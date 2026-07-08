«Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены»: Михаил Ведерников рассказал о текущей ситуации с топливом в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников рассказал о ситуации с топливом в Псковской области.

Михаил Ведерников рассказал о ситуации с топливом в своих соцсетях. Как отметил глава региона, пока что улучшений в ситуации с обеспечением жителей Псковской области топливом нет.

«В том числе и по этому поводу нахожусь в командировке в Москве. Переговорил с федеральными коллегами: наша ситуация не исключительная, проблемы с бензином есть во многих регионах. Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены», — отметил губернатор.

«Вижу реакцию на решение заправок перейти на режим работы с 7 утра. Понимаю недовольство, но мера вынужденная. Без неё бензин заканчивался бы ещё до утра. Это решение позволяет распределить ресурс более равномерно», — пояснил Михаил Ведерников.

Также в настоящее время изучается практика Орловской области.

«Но стоит понимать, что специфика регионов не одинакова. «Волшебства» от копирования мер ждать не стоит, но мы проработаем возможность внедрения подобной системы с учётом наших местных особенностей. Многие просят пускать без очереди те или иные социальные группы. Напомню, что льготников в регионе около 300 тысяч. Выделение любых групп создаст параллельные очереди и оставит часть людей вообще без топлива. Сейчас приоритет отдан только жизненно важным службам. Друзья, к сожалению, не всё зависит от регионального правительства, но мы стараемся отрабатывать все острые моменты максимально оперативно. Спасибо вам за сообщения, сигналы с мест и понимание», — подытожил Михаил Ведерников.