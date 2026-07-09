Новая система заправки автомобилей будет действовать в Псковской области

Изображение: канал Михаила Ведерникова в МАХ

Губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в своем канале в МАХ о новых правилах заправки автомобилей топливом.

С пятницы в Псковской области начнет действовать система разделения потоков автомобилей на автозаправочных станциях по четным и нечетным дням.

«С 10 июля заправка на территории Псковской области: по четным числам – автомобили с комбинацией цифр 0хх, 2хх, 4хх, 6хх, 8хх, по нечетным числам – с комбинацией цифр 1хх, 3хх, 5хх, 7хх, 9хх. Правило не распространяется на спецтранспорт оперативных, аварийных и экстренных служб!», — пояснил глава региона.

Также он рассказал о новом расписании на АЗС «Сургутнефтегаз» в Пскове: бензин АИ-95 и выше – отпуск круглосуточно (при наличии), бензин Аи-92 и дизельное топливо – с 14:00 до 00:00.

Изображение: канал Михаила Ведерникова в МАХ

Кроме того, глава региона поделился итогами поездки в Москву.

«Главное: удалось договориться об определенном увеличении объема поставок топлива на автозаправочные станции Псковской области. На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней, но это решение должно снять часть напряжения на наших АЗС. Благодарю всех за выдержку, понимание и терпение», — подчеркнул Михаил Ведерников.