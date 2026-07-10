«Регулировать очередность заправки по номерам будут сами АЗС»: Новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начала работу в Псковской области

Система будет работать в режиме ежедневного чередования.

С 10 июля на АЗС Псковской области вводится система разделения потоков автомобилей по четным и нечетным номерам: с 10 июля (и далее по четным дням) – заправляются машины с номерами на 0, 2, 4, 6, 8, с 11 июля (и далее по нечетным дням) – заправляются машины с номерами на 1, 3, 5, 7, 9.

Система будет работать в режиме ежедневного чередования.

«Внимательно изучил обратную связь. Понимаю, что универсального решения быть не может: у каждого варианта найдутся свои сторонники и противники. Но меры мы принимаем исходя из того, что будет лучше и удобнее для большинства. Прошу это учитывать», — обратился к жителям Псковской области в своем канале в МАХ глава региона Михаил Ведерников.

«В дополнение прокомментирую несколько наиболее популярных вопросов. Регулировать очередность заправки по номерам будут сами АЗС при содействии сотрудников «Дружины» и помощи наших волонтеров. Транзитники будут заправляться так же, как и все. Альтернатива – пустые заправки. Люди без авто с 5-литровой канистрой могут заправиться в любой день – на них новое правило не распространяется. Как и на заправку дизельным топливом», — рассказал губернатор, подчеркнув, что в приоритете по заправке топливом остаются жизнеобеспечивающие сферы.

«Постоянно общаюсь с руководителями субъектов: у наших непосредственных соседей ситуация аналогичная, да и во многих других регионах тоже. Где-то в силу логистики бывает чуть лучше, но на эту разницу мы повлиять не можем. Новую систему мы вводим в порядке эксперимента. Рассчитываю на вашу объективную обратную связь: все предложения проанализируем и при необходимости внесем корректировки. Спасибо за понимание», — подытожил Михаил Ведерников.