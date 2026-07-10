Группа «Звери» сообщила о бессрочном творческом перерыве: Рома Зверь рассказал, состоится ли концерт в Пскове

Фото: официальное сообщество группы «Звери» в соцсети «ВКонтакте»

Российская рок-группа «Звери» объявила о бессрочном творческом перерыве с 2027 года. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях. Для псковских поклонников последняя возможность увидеть любимцев — уже этой осенью: концерт состоится 21 октября в Ледовом дворце.

«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв», — сказано в публикации.

Артисты уточнили, что все запланированные в 2026 году выступления состоятся, а со следующего года группа уходит в «творческий отпуск». Последним большим концертом коллектива станет шоу на стадионе «Лужники» 15 августа.

Но для псковичей прощание наступит раньше. 21 октября в Ледовом дворце Рома Зверь и его команда дадут свой последний концерт в регионе перед долгой паузой.

«Споём любимые песни и скажем друг другу самое важное — не словами, а музыкой. Спасибо каждому, кто остаётся рядом все эти годы», — обратился к фанатам Рома Зверь.

Напомним, что последний раз коллектив приезжал в Псков в феврале 2024 года. Теперь же, спустя почти три года, визит 21 октября станет прощальным. Альбом «Фолк», вышедший в 2024-м, официально признан последней студийной работой группы.

«На этом всё, всем спасибо!» — лаконично подытожил Рома Зверь.