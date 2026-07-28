«Имеем, что имеем»: О погоде в августе и вероятности ураганов на территории Псковской области рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова

В августе в Псковской области ожидается незначительное похолодание

Буквально недавно на юге России бушевала мощнейшая непогода. О том, возможно ли повторение такого погодного сценария в Псковской области и в целом о погоде в августе на территории Псковской области, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тале Нещадимовой в беседе с корреспондентом «Великолукской Правды. Новости».

Как отметила специалист, за все время наблюдений в Псковской области не было зафиксировано ни одного урагана.

«Ураган – это метеорологическое явление, при котором скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более. Это максимальный балл по шкале Бофорта, который используется для визуального определения скорости ветра при каких-то таких вот явлениях. На территории Псковской области за весь период инструментальных наблюдений скорость ветра в 33 метра в секунду и более не фиксировалась. Поэтому у нас не было ураганов как явлений», — обратила внимание эксперт.

Тала Нещадимова пояснила, что в повседневной речи ураганом нередко ошибочно называют конвективные явления – шквалы и смерчи. В Псковской области они могут случаться почти каждый год, однако до ураганной силы не доходят.

Относительно погоды в августе Тала Нещадимова отметила, что сильных прогревов выше +26,5 градусов, которые чаще всего способствуют возникновению смерчей и шквалов, на территории Псковской области не ожидается.

На большей части региона прогнозируется умеренно теплая погода с дневными температурами до +25 градусов. Ночные температуры будут постепенно снижаться, в отдельные дни – до +10 градусов. Также возможны кратковременные дожди.

«Это такая спокойная летняя погода. Может быть, кто-то хотел бы более высоких температур и более сухой погоды. Но имеем мы то, что имеем», — отметила Тала Нещадимова.