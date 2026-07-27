Сердитого Июля с переломом ноги спасли волонтеры Дома Белого Аиста из Псковской области

Фото: «Дом Белого Аиста»

Волонтеры Дома Белого Аиста из Псковской области в очередной раз помогли спасти жизнь травмированной птице. Об этом они рассказали в своих соцсетях.

Поздно ночью, 22 июля, к волонтерам пришло письмо от жителя Новгородской области по имени Владимир. Мужчина рассказал, что он подобрал травмированного аистенка. Предположительно, у птицы была сломана нога. Также мужчина попросил помощи с лечением у псковских волонтеров. Аиста он готов был доставить в Псков самостоятельно, несмотря на четыре часа дороги в одну сторону.

«Оказалось, что аистенок упал с крыши, сломал ногу. Утром Владимир прислал видео, где левая нога болталась как плеть, было понятно, что у аистенка закрытый перелом голени в проксимальной (верхней) части конечности. В нашей практике есть несколько успешных случаев, когда удавалось ногу после такой тяжелой травмы восстановить. Последний такой – Плюсса, которая сейчас летает в окрестностях Аистиного центра», — рассказали волонтеры Аистиного центра.

Зоозащитники пояснили, что переломы ног – это очень серьезная травма для аиста. Такую птицу необходимо как можно скорее показать специалисту.

«Медлить нельзя. Промедление всегда означает ампутацию и инвалидность в лучшем случае, а в худшем – смерть», — добавили волонтеры.

В итоге Владимир доставил аистенка в одну из ветеринарных клиник Пскова, где птице была проведена операция. «Прооперировали, все хорошо, все получилось, приходит в себя», — рассказал оперировавший птицу специалист.

«Около полуночи мы с новым аистом вернулись в Аистиный центр из Пскова. Июль – так спаситель Владимир назвал аистенка, оказался сердитым, долговязым аистенком, который явно не понимал, что с ним произошло и где он находится. Сразу же по прибытии аист уже мог сидеть, опираясь на прооперированную конечность. Ему предстоит послеоперационное лечение. Пожелаем Июлю выздоровления и благополучной зимовки в Аистином центре. Надеемся, что весной сможем вернуть ему небо и отправим в свободную жизнь», — подытожили волонтеры Дома Белого Аиста.