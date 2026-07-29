Супруги из Мурманска третий год подряд помогают плести маскировочные сети в Псковской области

Фото: «Великолукская Правда. Новости».

Почти 1800 километров разделяют Мурманск и Великие Луки. Вот уже третье лето подряд супруги Людмила Борисовна и Сергей Сергеевич Зинины приезжают в город на Ловати. Однако главная цель их поездки – не отдых, а помощь бойцам. Все свободное время они посвящают плетению маскировочных сетей. Этим же делом семья занимается и в Мурманске, а в последние годы к ним присоединился внук Павел. О волонтерской династии рассказывает газета «Великолукская Правда. Новости».

Для супругов Зининых плетение маскировочных сетей стало осознанным вкладом в общее дело. Они уверены: каждая изготовленная сеть может сохранить жизнь военнослужащему.

— В Мурманске мы ходим шесть дней в неделю и плетем сети, — рассказала Людмила Зинина. — Когда приехали сюда, тоже стали искать площадку, где можно помочь солдатам. В результате этих поисков мы пришли сюда и вот уже третье лето работаем вместе с местными волонтерами.

В Великих Луках Зинины присоединились к местным волонтерам. В мастерской вместе с ними трудятся активисты из Великих Лук, Великолукского округа и других районов Псковской области. Атмосферу в коллективе называют по-настоящему семейной.

— У нас и там, и здесь сложились хорошие отношения в коллективе, — делится Людмила Борисовна. — Приходим как в родной дом – и пообщаться, и дело доброе сделать.

Сергей Сергеевич Зинин также активно участвует в работе. Он признается, что в Великих Луках технология плетения отличается от мурманской, поэтому здесь они с супругой чаще занимаются подготовкой материалов. При этом он убежден, что важен любой вклад:

— Как говорил поэт-фронтовик Алексей Недогонов: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», — цитирует Сергей Зинин. — Мы чувствуем себя в общей связке на общее дело победы. Как сказал наш президент: «Вместе – мы сила. Вместе мы одолеем».

Особое место в жизни Людмилы Борисовны занимает поэзия. Она пишет стихи, черпая вдохновение в мужестве и героизме участников специальной военной операции, и нередко читает их товарищам в мастерской.

К семейному делу присоединился и внук Павел. Молодой человек с энтузиазмом включился в волонтерскую работу.

— Я занимаюсь этим, потому что понимаю, как это важно для солдат в такие тяжелые времена, — говорит Павел Петров.

Великолукский волонтер Оксана Подвинская подчеркивает, что всех участников объединяет одна цель:

— Мы собрались здесь для одного общего дела – чтобы ребята знали: есть надежный тыл, который помогал, помогает и будет помогать до победы. Мы всех ждем домой.

Семья Зининых — пример того, что помощь фронту не знает географических границ. Из Мурманска в Великие Луки, из дома в мастерскую – все это звенья одной большой цепи, которая приближает победу.