«Не стоит пытаться ее убить»: Эксперты рассказали жителям Псковской области, как обезопасить себя от змей

Обыкновенный уж не ядовит, а встретить его можно чаще других змей.

Летом риск встречи со змеями возрастает, причем столкнуться с ними можно не только за городом, но и в черте населенных пунктов – в парках, у водоемов и в частном секторе.

В Псковской области обитают три вида змей: уж, медянка и гадюка. Единственным ядовитым видом является гадюка. Кандидат биологических наук Павел Глазков в беседе с редакцией газеты «Великолукская Правда. Новости» пояснил, что гадюка обыкновенная распространена вдоль болот, на лесных опушках, в лесах и на лугах. При этом он отметил, что численность пресмыкающихся снижается в местах обитания белых аистов.

— Змеями всех трех видов активно питаются белые аисты – они и сами едят их, и выкармливают свое потомство, — рассказал Павел Глазков. — Поэтому в населенных пунктах, где живут белые аисты, в радиусе примерно километра численность змей заметно снижена.

Вероятность встречи со змеей сохраняется всегда. Главный врач Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев напомнил, что основное правило безопасности – не провоцировать змею:

— Если вы хотите избежать укуса змеи, самое главное – на нее не нападать. Змея боится человека больше, чем человек боится ее. Поэтому не стоит пытаться ее убить.

Специалист дал рекомендацию в случае обнаружения змеи обойти ее стороной. Как правило, пресмыкающиеся не проявляют агрессии, если не чувствуют угрозы.

Если укуса избежать не удалось, последствия зависят от места поражения:

— Зависит от места укуса и темпа распространения яда, — отметил Евгений Васильев. — Чем дальше от головного мозга находится участок укуса, тем легче последующие последствия.

Для предотвращения распространения яда по организму его рекомендуется удалить с помощью медицинских инструментов – например, шприцем-поршнем. Использовать для этого руки или рот не следует. Главное после укуса – незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Евгений Васильев также добавил, что за всю историю работы детской областной больницы смертельных случаев от укусов змей не регистрировалось:

— У нас не было пациентов, которые умерли бы от укуса змеи. Всех удалось спасти, — подытожил Евгений Васильев.