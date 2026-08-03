Эксперт рассказал, когда в лесах Псковской области появятся «благородные» грибы

Специалист назвал два условия для роста грибов.

Для многих жителей Псковской области летние походы в лес за грибами остаются одним из любимых видов отдыха. Однако в этом году большинство любителей тихой охоты отмечают, что природа не балует их обилием даров леса – кроме лисичек, других грибов практически нет.

Почему сложилась такая ситуация, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. Его слова приводит газета «Великолукская Правда. Новости».

— Для роста грибов необходимо два условия. Первое – это чтобы тепло было, и второе – влага. Влагу в течение лета лес получает за счет дождей. К сожалению, в этом году сухо в лесу, поэтому ждем, когда начнутся дожди, — рассказал эксперт.

По его словам, ситуация с влажностью в лесу может измениться уже в конце лета – начале осени.

— Влага появляется за счет конденсата, за счет росы, которую мы наблюдаем в лесу. Она происходит в случае резкой разницы между дневной и ночной температурой. Если днем тепло, ночью – прохладно, тогда выпадет роса. И этой росы уже будет достаточно для активного роста грибов. Так что ближе к концу лета – началу осени должна пойти предзаключительная волна грибов и можно отправляться в лес за вожделенными деликатесами, — подчеркнул Павел Глазков.

Таким образом, тем, кто ждет появления белых, подосиновиков и подберезовиков, остается набраться терпения: дожди и перепады температур скоро сделают свое дело.