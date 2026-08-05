«ВДВша живи!»: Псковские зоозащитники помогли спасти жизнь аистенку с переломами обеих ног

Фото: «Дом Белого Аиста»

Второе августа, День Воздушно-десантных войск, в Аистином центре выдался по-настоящему напряженным. За день к ним поступило сразу несколько птиц с тяжелыми травмами. Об этом волонтеры «Дома Белого Аиста» рассказали в своих соцсетях.

Днем на постой волонтеры приняли из деревни Овсище Староопольской волости Сланцевского района Ленобласти взрослого аиста с поврежденным крылом. Следом из деревни Дуброво Гдовского района привезли аистенка-слетка с открытым переломом плечевой кости. Рана оказалась несвежей и была заполнена личинками мух. Несмотря на попытки спасти птицу, через 45 минут после поступления аистенок погиб.

Как пояснили в центре, летом птицы с открытыми ранами часто погибают не от кровотечения, а от личинок мух, которые заживо поедают ткани. При таких повреждениях продолжительность жизни в природе составляет не более двух-трех дней.

«Вечером мы собрались ехать в Псков, встречать аистенка с травмированным крылом из Острова. Едва отъехали, звонок. Звонил взволнованный мужчина по поводу аистенка со сломанной ногой, который в полете повредил ногу, его на сельской дороге в деревне нашли дети. Мы опаздывали на назначенную встречу, но пришлось остановиться и на трассе ждать экстренного пациента», — рассказали волонтеры.

К восьми вечера аистенка привезли. Семья, обнаружившая птицу — мама, папа и две маленькие дочки – приехали все вместе. Осмотр показал, что состояние серьезное: открытый перелом голени, обнаженная кость, отек. Жизнь птицы была под угрозой.

Зооволонтеры оперативно связались с хирургом и договорились об экстренной операции. Через полтора часа птица уже была в клинике. Однако при детальном осмотре выяснилось, что травма оказалась еще серьезнее: у аистенка переломы обеих нижних конечностей – открытый перелом левой голени и закрытый перелом бедра правой ноги. Перелом бедра у аистов часто считается приговором, но в этом случае ветеринары решили рискнуть.

Травмированного аистенка назвали ВДВша Второй. Дело в том, что волонтеры Аистиного центра помогли спасти еще одного аистенка, который неудачно слетел с гнезда в деревне Покаты Островского района Псковской области. В результате падения птица сломала голень и была прооперирована. Аистенка тогда назвали ВДВшей.

ВДВшу Второго оперировали несколько часов. Впервые в практике специалистов были прооперированы сразу обе ноги, причем одна из них – на бедре. К одиннадцати часам вечера хирургическое вмешательство завершилось, птица благополучно вышла из наркоза. В третьем часу ночи аистенок вернулся в центр.

«Сейчас идет послеоперационный период, мы с замиранием сердца ждем восстановления функциональности ног аистенка. Что из наших усилий получится – неизвестно, но мы попытались спасти ему жизнь. В ветклинику ВДВша в день ВДВ по Пскову, городу десантников, ехал на руках, казалось, что он гордо смотрел в окно автомобиля на улицы города. ВДВшка, живи! Благодарим всех, кто помог этой птице, всех, кто спасает аистов вместе с нами!», — написали волонтеры Аистиного центра.