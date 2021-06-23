Анастасия Повторейко ответила на главные вопросы псковичей о ситуации с коронавирусом в регионе

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко

О тенденциях распространения коронавируса в Псковской области, новых симптомах вируса и уже неэффективных способах его лечения на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Что происходит сегодня в красной зоне Пскова?

По словам Анастасии Повторейко, тенденции, которые наблюдались в Санкт-Петербурге и Карелии, спустя две недели докатились до Пскова.

Резко выросли обращения в приемный покой областной инфекционной больницы: «более ста ежедневно».

Среди обратившихся с коронавирусом в Псковскую областную инфекционку есть и спортсмены, заявила главный врач.

Какие новые симптомы коронавируса появляются у псковичей?

В регионе прогрессирует новая симптоматика коронавируса, по словам Повторейко, заболевшие при первых признаках инфекции вместо потери вкуса ощущали боль в глазах.

«Банальная картина ОРВИ. Но это коронавирус. Не типичное течение ковида» - подчеркнула главврач инфекционки.

Кроме того, медикам приходится постоянно подстраиваться под изменения в лечении коронавируса. Схемы лечения, которые работали две недели назад, уходят на второй план: «они стали неэффективны».

Кто чаще переносит коронавирус в тяжёлой форме?

По словам врача, больше тяжёлых форм вируса стало наблюдаться у молодых пациентов.

По-прежнему тяжело болеют пациенты, которые при появлении признаков коронавируса начинают заниматься самолечением антибиотиками. «Прогноз для них тяжелый», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

В каком количестве болеют ковидом дети?

По словам главврача инфекционной больницы, в этой волне коронавируса медики отмечают новую тенденцию относительно протекания болезни у детей.

В больницу поступают несовершеннолетние с 20-30% поражением легких. «Раньше такого не было, - отмечает Повторейко. - 12 деток, 3% от всех поступивших. Это плохие цифры».

В данный момент в стенах больницы медики следят за состоянием четырех- и семилетних детей. Десятилетняя девочка находится в реанимации.

Псковская область готова противостоять третьей волне коронавируса?

Как оказалось, третья волна коронавируса отличается от предыдущих тем, что в данный момент все регионы остались один на один с инфекцией.

«В Европе в третьей волне уже никто никому на помощь из других регионов не проходил. Мобилизация уже проходила на местах», - подчеркнула Повторейко. У стран уже нет возможности помогать специалистами из соседних регионов.

Однако, по словам медиков из Санкт-Петербурга, накопленный Псковской областной инфекционной больницей опыт в период пандемии оказался настолько богат, что ее стали сравнивать с ведущими федеральными учреждениями. А медиков из Псковской области в пору отправлять на помощь и в другие регионы.

Будет ли сегодняшняя вакцина актуальна для мутирующего вируса и так ли она безопасна?

По словам Анастасии Повторейко, очень важен период, когда проводится вакцинация от коронавируса. «Не надо ставить прививку в период обострения легочных заболеваний», - предупредила врач.

Чтобы вакцина не потеряла своей актуальности перед мутирующим вирусом, необходимо, чтобы больше псковичей отправились на вакцинацию. «Чем больше людей пройдут вакцинацию от коронавируса, тем меньше у ковида будет шансов на мутацию», - заявила врач.