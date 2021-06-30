Прямая линия с Путиным 30 июня 2021: псковичи назвали волнующие вопросы

. Фото: Ольга ДАВЫДОВА

Сегодня, 30 июня, в полдень состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Во время которой традиционно президент ответит на вопросы россиян в прямом эфире. Псковичи назвали свои волнующие вопросы. Опрос горожан в преддверии Прямой линии провело ПАИ.

Половина опрошенных участников раньше отправляли вопросы президенту. Они касались жилищной, социальной и образовательной сферы.

«Да, отправляли. На тему жилищно-земельных проблем. Глава района долгое время не мог решить трудности в этой сфере, попросили президента посодействовать», - говорил респондент.

Другая горожанка, представительница старшего поколения, задавала и получала ответ от президента, хотя вопрос так и не попал в эфир: «Задавала вопрос на социальную тему. Было много других вопросов, связанных с ней, и была реакция. Результат оцениваю позитивно», - говорила псковичка.

Те, кто не отправлял вопрос лично президенту, оказавшись перед Путиным задали бы ему вопрос на тему образования, прожиточного минимума, дорог, экономики или политики. Личные или региональные проблемы участники опроса решать через Прямую линию не стали бы. По их мнению, решать частные вопросы нужно на местах и собственными силами.

По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин планирует задать вопрос президенту. Порядка 3% это уже сделали, а 85% пока не имеют таких планов.

Задать вопрос можно более чем пятью способами: позвонить, выслать SMS, написать сообщение через официальные сайты, приложения или опубликовать его в соцсетях.

Исходя из практики, если вопрос не попал в эфир, его все-равно не оставят без внимания и человек получит ответ. Все письма собирают, формируют по темам и отправляют президенту. Некоторые вопросы решаются силами Общероссийского народного фронта и волонтёров.

Какие вопросы прозвучат в Прямом эфире сегодня, сколько он продлится, и что будет после – узнаем совсем скоро. Следите за новостями на сайте «Комсомольской правды в Пскове».