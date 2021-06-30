Вопрос об «убитых трубах» поручил решить Владимир Путин после звонка из Пскова на Прямую линию

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На 2 часу и 15 минутах в Прямую линию с президентом Владимиром Путиным в эфир по видеосвязи дозвонился руководитель псковской управляющей компании Андрей Тарасов. Его видеоролик о том, какая вода поступает в новостройки областного центра был показан во время трансляции, шокировал ведущих и позволил псковичу выйти в эфир и озвучить проблему президенту.

Андрей Тарасов рассказал о проекте «Чистая вода», которая реализуется с 2012 года в Пскове и отметил, что в процессе внедрения новой системы водоснабжения никто не предусмотрел, что будет с трубами при нагреве.

«В итоге осадок убил все трубы в новостройках. Нам нужны средства, чтобы создать станцию водоподготовки», - подчеркнул Тарасов.

В начале февраля 2021 года жители новостроек, подключенных по проекту «Чистая вода» были отключены от водоснабжения на 4 месяца. Владимир Путин подчеркнул, что люди не могут жить в таких условиях и для решения данной проблемы нужны дополнительные денежные ресурсы.

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«Это требует дополнительных денежных ресурсов. В ближайшее время предусмотрены на цели подобного рода достаточно большие средства. На инфраструктурные проекты где-то 500 млрд рублей запланировали, 150 млрд пойдет прямо из Фонда национального благосостояния на проблемы ЖКХ. Еще 150 млрд пойдет через инфраструктурные ценные бумаги, через ДОМ.РФ. Это источники, через которые можно решать проблемы подобного рода. Люди не могут жить в таких условиях», - прокомментировал президент Владимир Путин.

Пскович отметил, что к вопросу о «Чистой воде» подключался и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, попросил помочь в установке станции по водоподготовке.

Андрей Тарасов еще неделю назад опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, которое сделал специально к Прямой линии с президентом и подписал его: «Отправил на прямую линию В. В. Путину. Надеюсь, эта дикая проблема будет решена». В своем ролике он показал все очистное сооружение домов и то, что стало с трубами за пять лет реализации проекта «Чистая вода»: горы ржавчины, изношенные трубы и отказ Горводоканала в решении проблемы.

Коллаж: кадры из видео с instagram-аккаунта Андрея Тарасова

По данным представителей управляющих компаний вся проблема с засорением труб состоит в чрезмерной жесткости воды из подземного водозабора. Владимир Путин пообещал дать соответствующее поручение правительству, министерству строительства и ЖКХ.

«Дам поручение правительству, министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Марату Хуснуллину и, конечно, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и найдут финансовый источник для решения вашего вопроса. Сомнений быть не может», – заключил президент.

По данным официальной информации Роспотребнадзора, показатели о качестве питьевой воды в Пскове находятся в пределах нормы. Проблема жесткости воды имеется, но не во всех многоквартирных домах, где система водоснабжения выполнена из полипропиленовых труб. По данным специалистов единственным возможным вариантом решения «накипи» может стать установка фильтрационных станций.

Пскович остался доволен ответом президента и надеется, что проблему удастся решить в ближайшее время.

«Эта проблема на протяжении пяти лет не решается у нас. Владимир Путин услышал нас и пообещал, что в рамках выделения средств на ЖКХ поможет нашему губернатору решить данный вопрос. Если вопрос дошел до президента, то он будет обсуждаться», – заключил Тарасов.