Выяснилась причина отключения воды на 4 месяца в псковской многоэтажке

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Жителям многоэтажки на улице Ижорского Батальона отключат воду на 4 месяца. Объявление от имени управляющей компании «Управление микрорайоном №12» псковичи увидели вчера утром на дверях своего дома.

«Лучше покупать проверенную, ещё советскую вторичку, ей Богу, чем так попасть, как мы», – расстроенно пишут жители многоэтажки в соцсетях.

Заместитель начальника УГХ Пскова Антон Ляугминас объяснил причину отключения многоэтажки на улице Ижорского Батальона от воды. «Качество воды, поступающей из подземного водозабора хорошее, – отметил он. – Но ее можно использовать только как холодную».

Дело в том, что после того, как вода нагревается более, чем на 50 градусов, выпадает осадок, который забивает трубы. «Вода проходя через ИТП нагревается и в результате засоряется и сам индивидуально-тепловой пункт, и трубы. В связи с этим и возникают проблемы».

Директор управляющей компании №12 Андрей Ершов объяснил, что «когда по независимой схеме идет нагрев воды, образуется накипь, как в любом чайнике». Под давлением воды накипь оседает корочкой на пластиковых трубах и не позволяет обеспечить нормативное водоснабжение.