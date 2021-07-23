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Общество23 июля 2021 17:30

Пскович поделился эффективными советами самостоятельной борьбы с борщевиком

Один в поле воин: Николай Петров в одиночку провел огромную работу по картированию борщевика и поделился методами борьбы с ядовитым растением
Источник:kp.ru
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Фото здесь и далее: Николая Петрова

Фото здесь и далее: Николая Петрова

Пскович Николай Петров один из немногих в России, кто ведёт одинокую, но активную борьбу с борщевиком. Эффективными советами самостоятельной борьбы с опаснейшим растением он поделился с псковичами.

По словам Николая, опасность борщевика Сосновского уже доказана не только учёными, но и самой природой.

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«По данным исследований на территории, где не растет борщевик обитает 124 вида насекомых и растений, а где он есть — 10 видов», – делится мужчина.

Как показало время, даже химическая обработка мест скопления борщевика не всегда бывает эффективной, а средств на сезонную обработку в регионе уходит десятками миллионов. Как оказалось, дело не в химикатах, которыми обрабатывают сорняк, а во времени. Ведь, к примеру, если растение уже зацвело, химия не дойдет до корня.

«Химическая обработка эффективна, когда высота борщевика не превышает 40 см. Самое удачное окно для обработки — три-четыре недели в мае. Сейчас борщевик уже отцвел, его надо косить, а потом обрабатывать гербицидом молодую поросль», – предупреждает Николай.

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Кроме времени года есть нюансы в подходе к обработке. Как считает пскович, проконтролировать массовую обработку борщевика по всем правилам: «это сложно, это большая организационная работа».

«Нюансов много: бесполезно заниматься обработкой борщевика в жаркую, ветреную и дождливую погоду. Одиночные кусты лучше всего выкапывать», – посоветовал псковичам Николай Петров.

Пскович также разработал карту распространения борщевика, за 49 дней отпуска он объездил 10 регионов России. За дорогу протяженностью более 7 тысяч километров, Николай проверил порядка 300 участков и нанес данные на карту. Занести борщевик в единую базу может любой пскович. О том, как это сделать, читайте в материале «Псковской правды».

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Экспедиция по картированию борщевика завершена! Как это было...
Экспедиция по картированию борщевика завершена! Как это было...
Полтора месяца в пути, 7000 километров,10 регионов и больше сотни городов и деревень, которые довелось посетить. Результат сделана первичная настройка распознавания борщевика на спутниковых снимках. Если кто не знает, зачем вообще такая карта, то вот зачем. Пока что в нашей большой стране активистов достаточно мало и отмеченные ими участки https://antiborschevik.info/map показывают скорее количество активистов, нежели количество борщевика. Если вы знаете какие-то неотмеченные заросли отметьте их, пожалуйста, это пригодится вам самим для планирования работ и переговоров с местной администрацией! Однако, ручное картирование сейчас только в начале своего пути, а на спутниковых снимках алгоритмы распознавания уже могут увидеть крупные заросли борщевика, которые пока никто из людей не отметил. И притом на целые регионы сразу! А это нужно для планирования работ с учётом долгосрочной перспективы, для понимания, откуда в целом борщевик идёт на нас. Если мы хотим остановить это безобразие, то бороться придётся повсеместно. Отдельными мероприятиями такую задачу не решить, потому что масштаб огромен (вся средняя полоса и север России). Спутниковые данные полезны также уже прямо сейчас и локально: если вы видите на спутниковой карте красные пиксели это серьезный повод навестить это место, проверить ситуацию, нарисовать истинное положение дел на карте «от людей».
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