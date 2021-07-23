Пскович поделился эффективными советами самостоятельной борьбы с борщевиком

Фото здесь и далее: Николая Петрова

Пскович Николай Петров один из немногих в России, кто ведёт одинокую, но активную борьбу с борщевиком. Эффективными советами самостоятельной борьбы с опаснейшим растением он поделился с псковичами.

По словам Николая, опасность борщевика Сосновского уже доказана не только учёными, но и самой природой.

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«По данным исследований на территории, где не растет борщевик обитает 124 вида насекомых и растений, а где он есть — 10 видов», – делится мужчина.

Как показало время, даже химическая обработка мест скопления борщевика не всегда бывает эффективной, а средств на сезонную обработку в регионе уходит десятками миллионов. Как оказалось, дело не в химикатах, которыми обрабатывают сорняк, а во времени. Ведь, к примеру, если растение уже зацвело, химия не дойдет до корня.

«Химическая обработка эффективна, когда высота борщевика не превышает 40 см. Самое удачное окно для обработки — три-четыре недели в мае. Сейчас борщевик уже отцвел, его надо косить, а потом обрабатывать гербицидом молодую поросль», – предупреждает Николай.

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Кроме времени года есть нюансы в подходе к обработке. Как считает пскович, проконтролировать массовую обработку борщевика по всем правилам: «это сложно, это большая организационная работа».

«Нюансов много: бесполезно заниматься обработкой борщевика в жаркую, ветреную и дождливую погоду. Одиночные кусты лучше всего выкапывать», – посоветовал псковичам Николай Петров.

Пскович также разработал карту распространения борщевика, за 49 дней отпуска он объездил 10 регионов России. За дорогу протяженностью более 7 тысяч километров, Николай проверил порядка 300 участков и нанес данные на карту. Занести борщевик в единую базу может любой пскович. О том, как это сделать, читайте в материале «Псковской правды».

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