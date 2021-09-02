Врач предупредил об опасности употребления витамина D детьми

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Какие опасности может принести самовольное решение давать ребенку тот или иной витамин, рассказал «Комсомольской правде в Пскове» заместитель главврача Детской областной клинической больницы по спортивной медицине Евгений Васильев.

Евгений Васильев

«Советую не баловаться с витамином D,– заявил специалист. У псковских родителей вошло в моду покупать для своих детей витамины, которые в народе называются "стимуляторами роста". Но, по природе, у растущего организма есть периоды скачков роста. Из-за приема витамина D в это время у ребенка может начаться бесконтрольный рост костей. Это повлечет за собой ряд опасных заболеваний».

По словам специалиста, витамин D для детей «переходного возраста» может быть опасен даже в естественном его получении. К примеру, как рассказал врач, родители часто совершают огромную ошибку, уезжая с ребенком-подростком на юга в летний период. Большая доза витамина D, получаемого от непривычного организму количества солнечного света влияет на растущий организм ровно также, как и прием витаминов.

«К примеру, если за прошлый год ребенок вырос на два сантиметра, а в этом сразу на шесть - это не нормально и опасно. У ребенка начинают перед сном болеть ноги. Кости растут очень быстро, а мышцы - нет. Так происходит "болезнь роста". Часто для решения этой проблемы родители дают ребенку "нурафенчик" и он засыпает», – рассказал травматолог-ортопед.

Как отметил Евгений Васильев, каждый врач знает – гипервитаминоз в тысячу раз хуже авитаминоза. Исходя из этого, заниматься "восполнением витаминов" в организме самостоятельно не стоит. При ощущении нехватки витаминов нужно обратиться к терапевту для взятия анализа крови. Только так можно выяснить, существует ли организме нехватка.