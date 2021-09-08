Пушкинская карта в Псковской области: как оформить и куда сходить

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Как псковской молодежи оформить Пушкинскую карту

1. Оформляется карта через приложение «Госуслуги.Культура», поэтому для начала нужно создать учетную запись на сайте Госуслуги или войти в уже существующую.

2. В приложении вас попросят сделать селфи и подтвердить запрос на выпуск Пушкинской картой и после этого вам станет доступна виртуальная версия, которая будет находиться во вкладке «Счет».

3. Пластиковую версию карты можно получить на руки в любом отделении «Почта Банка» после предъявления документа удостоверяющего личность.

4. Посмотреть список доступных мероприятий можно прямо в приложении «Госуслуги.Культура» или на сайте Культура.РФ.

5. Оплату можно совершить как на сайте выбранного вами мероприятия, именные электронные билеты придут вам на почту, так и непосредственно в кассе.

Так выглядят несколько шагов при выпуске карты

Куда сходить во Пскове и области по Пушкинской карте

В главном здании Псковского музея с 1 сентября по 31 декабря жители Пскова и Псковской области могут посетить две экспозиции: «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (стоимость билетов начинается от 50 рублей) и «Культура и искусство древнего Пскова» (стоимость билетов начинается от 100 рублей), а также аудиогид для скептиков.

Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина предлагает большой выбор спектаклей, которые можно посетить этой осенью в среднем за 200 рублей: «Пиковая дама», «Смерть Тарелкина», «Свидетельские показания», «Дни Победы», «Река Потудань», «Очень громкая премьера», «Ионыч»,«Позвольте вам выйти вон!», «Метель», «Год жирафа», «Бессоница», также есть возможность посетить моноспектакль «И смех, и грех» и музыкально-поэтический спектакль «Цветаева и саксафон».

Большой концертный зал Псковской областной филармонии приглашает слушателей на два концерта: «Концерт в рамках открытия 78-го филармонического сезона» и «Танцы Сибири», а в Варлаамовской башне состоится концерт «Ночь в башне».

Владельцу карты будет доступен актуальный список мест для посещения. На данный момент в регионе есть порядка 70 мест, куда можно отправиться с помощью Пушкинской карты.

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