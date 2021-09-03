Аудиогид для скептиков и носителей «Пушкинской карты» запустил Псковский музей

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Псковский музей запустил бесплатный аудиогид для скептиков на платформе izi.TRAVEL. С сегодняшнего дня на платформе доступен аудиогид по выставке «Культура и искусство древнего Пскова» с говорящим названием «Скептик в музее», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

«Времена меняются, мир развивается, и музеи делают это вместе с ним. Сегодня не обязательно быть участником сборной экскурсии, не обязательно даже билет в кассе покупать. Достаточно просто зайти на сайт музея, выбрать понравившуюся выставку или объект, удобные дату и время, купить билет и всё - вы в музее. Если к этой затее вы все еще продолжаете относиться крайне скептически, но при этом вроде как есть свободное время в перерывах между учебой или работой, которое вы были бы не против потратить на принятие духовной пищи, да и деньги с «Пушкинской карты» надо на что-то употребить, не отчаивайтесь. Псковский музей уже обо всем позаботился», - отметили в пресс-службе.