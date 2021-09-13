«Женщина может быть барбером»: псковичка Светлана Рюмина развеяла мифы о своей профессии

Фото из личного архива Светланы Рюминой

Сегодня, 13 сентября, свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц — парикмахеры. Корреспондент «Комсомольской правды во Пскове» пообщалась с псковским барбером и владельцем салона красоты в Пскове Светланой Рюминой.

Фото из личного архива Светланы Рюминой

Как вы пришли в профессию?

– В подростковом возрасте мне была интересна бьюти-сфера, прически, но тогда это было немодно, пришлось идти учиться на бухгалтера. Позже, в декрете, выучилась по программе «Учимся в декрете» в нашем Центре занятости. А потом было много курсов по барберингу. Я считаю, что только женщина может сделать мужчину красивым, поэтому и пошла конкретно в это сферу.

Фото из личного архива Светланы Рюминой

Вспомните 3 самых интересных случая с вашей работы.

– Был случай, когда я в начале моего профессионального пути брила клиента опасной бритвой и порезала его, а я очень боюсь крови, так и упала в обморок.

Ещё поначалу я работала на дому, и тогда мой сын очень забавно выразился «У мамы новая профессия - водить домой мужиков».

Недавно была очень забавная неделя, к нам приходили одни туристы, из Москвы, Санкт-Петербурга, даже из Норвегии и Финляндии.

Фото из личного архива Светланы Рюминой

А какие три мифа о профессии парикмахера вы готовы развеять?

– «Староверы» считают, что учиться онлайн нельзя, я же полностью с этим не согласна. Я учусь онлайн, это очень экономит время, правда требует больше упорства и сил, но того стоит.

Во вторых, женщина может быть барбером, и я тому доказательство!

И парикмахерская - это не только о красоте, это про преображение, люди уходят от нас счастливыми, с горящими глазами, от клиентов идёт бешеная энергетика.

Фото из личного архива Светланы Рюминой

О чем бы вы предупредили себя в начале профессионального пути и какие советы бы дали?

– Нужно верить в себя и постоянно учиться. Просто брать голову и стричь, ничего не бояться. Искать лучших и учиться у них.

Я совместно с другими парикмахерами открыла салон красоты, в котором царит уют и домашняя атмосфера, мы рады каждому, на самокатах, на роликах, с кофе и даже с плохим настроением. Нужно прежде всего помнить, что клиент – человек.