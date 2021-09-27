Регина Тодоренко и Тимур Родригез снимут новый эпизод тревел-шоу «Орел и Решка» в Пскове

Кадр выпуска тревел-шоу Орёл и Решка с ведущими Региной Тодоренко и Тимуром Родригесом

Звезды российского шоу-бизнеса Регина Тодоренко и Тимур Родригез – ведущие нового сезона тревел-шоу «Орел и Решка» о городах России на телеканале «Пятница».Сегодня съёмочная группа прибыла в Псков на поезде из Москвы, об этом сообщили ведущие в своих Instagram-аккаунтах.

В вагоне класса «Люкс» на фирменном поезде №010 «Москва-Псков» прибыла любимица телезрителей «Орла и Решки», ведущая, попавшая в книгу рекордов Гиннесса, как «первая женщина телепутешественница, совершившая беспрерывное кругосветное путешествие Регина Тодоренко. Долгожданное возвращение в шоу звёзды случилось после небольшого перерыва на декрет.

Кадры сторис из Instagram-аккаунта Регины Тодоренко

«Я в шоке, безумно счастлива и рада», – поделилась впечатлениями от нового вагона Тодоренко. Сутки в поезде она провела со своим соведущим Тимуром Родригезом, который впервые участвует в съёмках популярного тревел-шоу.

Свою первую историю Тимур Родригез опубликовал уже с вокзала города Пскова, где не сразу решил признаваться, в какой город они с командой приехали на съёмки. Выйти в «сторис» телеведущего заставила вывеска одного из павильонов быстрого питания.

«Ребзя, привет. Мы тут снимаем "Орёл и Решку", новый эпизод. Приехали в один из городов России, пока не буду говорить, какой. Но, смотрите, что тут есть: "Шавуха №1". Короче, шлёт вам привет Родригуха, щас заточит шавуху», – пошутил Родригез.

Кадры сторис из Instagram-аккаунта Тимура Родригеса

Во время прогулки по центру города, Родригеза удивила надпись на древней стене Псковского Крома.

«Даже не знаю, что сказать. Лучше показать. Слоган увидел на стене. И его никто не переделывал. Ребят, не то, чтобы там было написано "действуй" и кто-то "д" на "г" исправил. А сразу, с нуля, бери и "гействуй"», – удивился блогер.

Такая внезапная находка застала Родригеза врасплох. Звезда растерялся и отшутился: «За столько лет я уже прикипел к женщинам и двое детей есть. Не знаю, что и делать».

Занимательно, что именно в День туризма съемки звездных путешественников выпали на древний город Псков. Напомним, недавно эксперты назвали «Классический четырехугольник» туриста в Псковской области (Подробности).