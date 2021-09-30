Спортивные и религиозные мероприятия в Псковской области запретят из-за вспышки заражения COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вернул жёсткие требования для предотвращения локдауна

Псковичам запретят проводить спортивные соревнования и собираться на религиозные мероприятия, школы вновь возвращаются к дистанционному обучению. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время оперштаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября.

На одну неделю с понедельника будут введены жёсткие ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса.

«Картина в Псковской области и в целом по стране однозначно говорит о начале четвертой волны коронавирусной инфекции», – заявил Ведерников.

Количество заболевших в Псковской области совсем недавно было менее ста человек в сутки, теперь ежедневно заражается не менее 150 псковичей.

«Во вторую неделю сентября рост заболеваемости в регионе составил 6,5%, в третью – 16%, а в четвёртую (прошедшую) – уже 31,6%», – отметил губернатор.

Ситуацию осложняет и резкое снижение работы прививочной компании. В июле удельный вес вакцинации в регионе был выше 300 прививок на 100 тысяч человек за сутки. Сегодня показатель – ниже 100.

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Псковский район отлично справляется с темпом вакцинации, комплекс прививок прошли 75% взрослого населения. Также губернатор отметил Себежский район (61%), Пушкиногорский и Палкинский (55%).

Ведерников назвал районы-аутсайдеры прививочной компании, ниже 33% показали Усвятский, Пыталовский и Красногородский районы. «Это крайне низко!», – подчеркнул губернатор.

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«Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун - а это может произойти уже через 2-3 недели, в ближайшие десять дней мы должны сделать всё возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции», – обратился губернатор к главам комитетов и районов Псковской области.

Для того, чтобы предотвратить возможное объявление четвертой волны коронавируса, школьники и учащиеся колледжей Псковской области на неделю отправятся на дистанционное обучение. Уже завтра все школьники получат сообщения от классных руководителей о плане дальнейших действий.

С 4 по 10 октября также в муниципалитетах, где будет вестись дистанционное обучение, преостановится действие проездных для школьников и студентов.

Школы и колледжы региона уходят на дистант

С началом следующей недели все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции и кружки отменяются. Предпринимателям указано закрыть детские игровые комнаты. Запрещен сбор на религиозные мероприятия, вновь нельзя проводить и банкеты.

Для туристов и постояльцев гостиниц (в том числе и санаториев), вновь потребуются справки о вакцинации. Вместо них можно предъявить данные об отрецательном ПЦР-тесте.

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Псковичам пригрозили штрафом без предупреждения из-за отсутствия маски при поездке в общественном транспорте. Накажут и администрации ТЦ, которые не смогут обеспечить необходимые условия.

Пожилые жители Псковской области с 4 октября должны были отправиться на самоизоляцию.