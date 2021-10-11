ТОП-3 странных и опасных увлечения псковских тиктокеров

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TikTok – одна из главных медийных платформ, насчитывающих миллионы людей. Благодаря уникальному алгоритму стать популярным в социальной сети может каждый, и довольно часто погоня за популярностью приводит молодое поколение не туда, куда следует.

Популярен TikTok по большой части из-за огромного количества челленджей. Темы для них предлагает и само приложение, и известные международные компании, и сами пользователи. Довольно часто среди безобидных трендов проскакивают такие, которые пугают не только своей бессмысленностью, но и травмоопасностью или противоправным подтекстом.

К сожалению, несмотря на правила сообщества, запрещающие рекламирование опасных испытаний, вирусный характер распространения информации часто позволяет таким челленджам существовать. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы обезопасить своих детей, обсудить с ними опасность таких увлечений. Стоит объяснить им, что жизнь вряд ли является равноценной платой за несколько тысяч лайков в соцсети.

Фото: Псковская сводка

Экстремальные увлечения

Вчера во всех социальных сетях Пскова обсуждали тиктокера-экстремала. 22-летний житель Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского без какой-либо страховки, все происходящее на камеру снимал его знакомый. Трагедии удалось избежать: спасатели прибыли на место происшествия и вытащили юношу из воды.

Молодой человек отметил, что с моста прыгал ради популярности. Но в Интернете, по его словам, всё почему-то переврали: юноша отметил, что до берега доплыл сам, а спасатели прибыли на место, когда он мирно отдыхал на берегу. «Фото сделали в тот момент, когда я хотел отдохнуть, со мной все хорошо», - отметил тиктокер, исправляя несправедливую ошибку СМИ.

Фото: Псковская сводка

Кстати, видео на страничке молодого человека на момент публикации данного материала не набрало и трехсот просмотров. Самого тиктокера после случившегося доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Вполне возможно, за хулиганство молодому человеку придётся ответить по букве закона.

Трюкачи и руферы

24-летний пскович Владимир Полянский не первый год взрывает TikTok безбашенными видеороликами: шокирует прохожих сальто на ровном месте, падает лицом в грязь, ныряет с головой в мусорные баки и делает трюки с различными предметами.

Скриншот: Владимир Полянский

В прошлом пскович серьезно занимался паркуром, но ушёл из этого спорта после травмы. Так что в его случае идет речь о специальной подготовке: в соцсетях Владимира также можно увидеть элементы его занятий в специализированных залах. Кроме того, молодой человек серьезно подходит к подготовке видеороликов: порою для 15-секундного ролика приходится снять около трёхсот дублей. Так было, например, с популярным видеороликом на котором молодой человек, идя по Октябрьскому проспекту, в полете открывает и ловит зонт.

Скриншот: видео Владимира Полянского

Однако, именно такие ответственные и вполне разумные ребята, часто подают другим впечатлительным личностям плохой пример. Хочется тут отметить и огрехи в алгоритмах ТикТока: социальная сеть довольно часто не делает пометок об опасности совершаемых профессионалами трюков и не дает юным зрителям даже повода сомневаться в том, что сделать с забора сальто назад или спрыгнуть с моста это не самый безопасный и легкий повод прославиться.

Кроме того, чаще всего подобные способы обретения популярности приводят, в лучшем случае, к сиюминутной славе в местных пабликах, а порою заканчиваются и трагедиями. Так, в Балашихе весной в прямом эфире погиб 21-летний блогер, пытавшийся снять на видео трюк с автомобилем. По задумке, юноша должен был забраться на гору из рулонов туалетной бумаги, а его брат – проехать сквозь нее на автомобиле. В это время блогер планировал подпрыгнуть и эффектно приземлиться на ноги, но зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт.

Скриншот: TikTok

Водители в ярости

Этим летом псковских водителей настиг менее опасный, но очень раздражающий тренд ТикТока. Дети и подростки массово начали скручивать ниппели с колес чужих автомобилей. Особой популярностью пользовались фирменные заглушки с брендовыми логотипами.

Сделав дело, воришки заливали видео с колпачками в соцсеть в ожидании лайков и комментариев. Нередко, сняв на видео свой улов, хулиганы не знают, куда деть коллекцию, и выставляют их на сайтах продаж. На таких ресурсах колпачки нередко возвращаются к своим владельцам, которые ищут недорогую замену пропавшим деталям. Это, на первый взгляд безобидное увлечение, является хищением чужого имущества, ответить за которое предстоит родителям воришек.

Обсуждая бездумные и опасные челленджи, набирающие популярность в социальных сетях, хочется отметить, что не стоить винить в трагедиях Всемирную паутину. Люди совершали безумства ради популярности и до появления Интернета. Причин много – нехватка внимания, недостаток общения, психологическая незрелость, желание быстрой славы.

В погоне за популярностью хочется, чтобы люди не забывали о том, как мы дорогих нашим самым преданным «фанатам» – нашим близким.