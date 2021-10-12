Герой нашего времени: псковский полицейский спас 12-летнюю девочку, упавшую с моста в реку

Псковские сотрудники ППС спасли девочку, упавшую с моста

В Пскове в минувшее воскресенье полицейский спас двенадцатилетнюю девочку, упавшую с Ольгинского моста в реку. Очевидцы происшествия услышали крики о помощи и сразу же вызвали на место происшествия экстренные службы.

К мосту незамедлительно выдвинулся ближайший экипаж ППСП УМВД России по городу Пскову. На место выехал (водитель) мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову старший сержант полиции Денис Кузьмин и старшина полиции Дмитрий Малышев.

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Прибыв на центральную набережную, Денис Кузьмин передал напарнику табельное оружие, снял верхнее форменное обмундирование и нырнул в воду. Девочка на тот момент находилась почти на середине реки и из последних сил держалась на плаву. «Пыталась держаться на плаву, то опускалась, то поднималась из воды», - рассказывает сержант.

Добравшись до подростка, Денис помог ей доплыть до опоры моста, чтобы она смогла немного восстановить сил, после чего они поплыли в сторону берега. «На середине реки я почувствовал, что у меня отказывает нога, - вспоминает полицейский. - здесь на помощь мне подплыл прохожий. Не знаю как его зовут, к сожалению. Очень ему благодарен за это. Вместе мы вытащили девочку на берег».

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На набережной ребенка передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые её госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью 12-летней девочки ничего не угрожает. К Денису Кузьмину быстро стали подходить корреспонденты и любопытные псковичи:

— Чувствуешь себя героем?

— Нет, наверное, не чувствую. Просто выполнял долг.

— Красавчик!

В тот день температура воды в реке была ниже 9 градусов, что могло привести к гипотермии у неподготовленного человека, уверены эксперты. По мнению большинства псковичей, такой поступок требовал настоящего мужества.

Даже сейчас, спустя несколько дней, социальные сети все еще полны теплых комментариев в сторону полицейских и неравнодушного прохожего. «Вы, Денис – Настоящий Герой нашего времени, Дай бог тебе здоровья счастья успехов в твоей нелегкой службе! Гордость, Уважение, Почёт! Храни тебя Господь!», – пишут в социальных сетях псковичи. «Вот это реально герои, в ледяную воду без подготовки! Высший пилотаж!».

На помощь замерзающей девочку и сотруднику полиции незамедлительно бросились неравнодушные псковичи

В УМВД поблагодарили очевидцев, которые не остались равнодушными и вовремя вызвали экстренные службы на место происшествия, а также помогали спасти девочку. В настоящий момент решается вопрос о поощрении полицейских. Вполне вероятно, что к награде приставят и неравнодушного очевидца, помогавшего вытаскивать девочку.