В Пскове слепой собаке Миле ищут дом из-за серьезной болезни хозяйки

Слепая собака Мила ищет новый дом

Слепой собаке Миле ищут дом из-за серьезной болезни хозяйки, сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«В жизни Милы было столько несчастий, что обычный человек вряд ли перенёс бы всё это, не впав в депрессию. А Мила веселая, счастливая от возможности кого-то любить и получать взамен такую же любовь и ласку», - рассказали зоозащитники.

Мила приехала в приют вместе со своей сестрой в мае 2020 года из Печор. Догхантер, орудовавший тогда в городе, отравил мать щенят. Собака скончалась, а малышей, которые успели попить отравленного молока матери, буквально вытаскивали с того света.

Фото: Зоозащита

Спустя почти год малышку забрали домой. Там уже подросшая собака научила доверять людям, не бояться других животных и не шарахатсья от лифтов, уверенно передвигаться в квартире, полной мебели, не портить дома вещи и быть аккуратной с туалетом.

Пожив с Милой ее хозяйка отмечала, проблем с подопечной не было: слепая собака вела себя почти также, как и все ее зрячие собратья. Но вот в жизни Милы снова случилась беда: ее хозяйка сама сильно заболела. Без возможности дальше заботиться о любимой собаке.

Фото: Зоозащита

СНОВА ПРИЮТ

В приюте сразу по приезду Милы забили тревогу. Слепую, не приспособленную к уличному содержанию собаку смогут поселить в небольшой вольер, выселив оттуда кого-то из старичков. «И это будет маленькая тюрьма. Даже несмотря на все наши старания, на ваши прогулки - это будет ужас для Милы», - пишут зоозащитники.

«Найдись, пожалуйста, человечище. Возьми Милочку домой! Посмотрите в эти слепые глаза - они видят всё. Вашу душу, ваше сердце. Пожалейте Милу!», - почти умоляют работники приюта.