Псковский священник прокомментировал попытки связать QR-коды с «печатью Антихриста»

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С 11 октября в Псковской области вводится система QR-кодов: в учреждения культуры доступ будет открыт только для привитых, переболевших или имеющих отрицательные ПЦР-тесты граждан. С 1 ноября в этот список добавятся и учреждения других сфер.

В связи с этим в псковских пабликах начали появляться комментаторы, усматривающие в QR-коде связь с числом зверя и печатью Антихриста и считающие, что на их глазах разворачиваются пророчества последней книги Библии – откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис Иоанна).

Как говорится в писании, империя Антихриста будет тоталитарным государством, контролирующим своих подданных, поэтому некоторые люди попытки усиления контроля воспринимают с большой настороженностью.

Вот что о печати говорится в Откровении Иоанна Богослова: «Он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». Среди части верующих бытует мнение о её тождественности с средствами учета: идентификационными номерами и QR-кодами.

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Мы решили спросить мнение об этих пугающих теориях у священника.

Настоятель псковского храма святых Жен Мироносиц отец Константин (Белый) рассказал, что переживания христиан относительно цифровизации и глобализации не беспочвенны.

«Совершенно очевидно, что эти процессы, несмотря на положительные их стороны, постепенно приближают события, описанные в Откровении Иоанна Богослова. Но, во-первых, времена и сроки нам неизвестны. Второе Пришествие Спасителя может произойти и через 50, и через 1000 лет. Во-вторых, если уже мы говорим о "коде зверя", то есть антихриста, то его принятие будет не косвенным, а прямым, добровольным (об этом многажды говорили святые отцы и современные подвижники, например, совсем недавно – старец Иоанн (Крестьянкин)), и будет сопровождаться отречением от Христа», – рассказал священник.

«Пока в системе получения QR-кодов, в том числе вакцинационных, этого, разумеется, нет», – с уверенностью отмечает священник.

Также отец Константин поделился мнением по поводу самой вакцинации. «Если же говорить о вакцинации от ковида в целом, то, на мой взгляд, это — вынужденная мера против очень опасного вируса (скорее всего — биологического оружия), и она может спасти жизни многим тысячам людей», – подчеркнул настоятель храма.

Он отметил, что есть определенное количество граждан, которым вакцинация временно или постоянно противопоказана (в силу слабого иммунитета или, к примеру, грудного вскармливания), однако большей части населения сделать превентивный шаг по отношению к болезни ничего не мешает. «В любом случае это решение и ответственность каждого. Мы в ответе и за себя, и за окружающих нас», –отметил он.