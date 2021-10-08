Систему QR-кодов внедрят в Псковской области

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Систему QR-кодов для ряда заведений внедрят в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба 8 октября.

Он отметил, что массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом. При этом допуск в организации культуры будет осуществляться по QR-коду: только для вакцинированных или переболевших.

«С 1 ноября это требование будет обязательно и для других сфер», - подчеркнул глава региона. Таким образом, без QR-кода нельзя будет попасть на предприятия общественного питания, бассейны и в фитнес-организации. «Условия жёсткие, но альтернатива – приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в Псковской области внедрят систему QR-кодов. Школы Псковской области с 11 октября прекращают дистанционное обучение.