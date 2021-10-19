Присоединение к России и желание обогатиться: после локдауна по Латвии поползли невероятные слухи

Судная ночь и Голодные игры в одном, описывают ситуацию латвийцы

В ставшей мировым лидером по распространению коронавирусом Латвии, граничащей с Псковской областью, объявлен локдаун. Число новых случаев инфицирования COVID-19 на прошлой неделе увеличилось на 48,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости и 21 октября в стране было решено объявить жётский локдаун. Как отметили в Минздраве, самой главной причиной этого решения стали низкие темпа вакцинации.

После объявления локдауна выяснилось, что не все местные жители верят в его официальную причину. Мы решили рассмотреть основные теории заговоров, гуляющие по Латвии и спросить мнение местной жительницы о ситуации в стране и введённых мерах.

С восьми часов вечера до пяти утра все должны сидеть дома. Вакцинирован ты они или нет: запрет будет действовать для всех. Кроме того, будет закрыто большинство общественных мест, запрещены все массовые мероприятия. Продолжат работать только учреждения и магазины, предоставляющие товары и услуги первой необходимости.

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Жительница Риги рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Псков» о том, как сейчас обстоит ситуация в Латвии.

«Как таковой локдаун планируется у нас с этого четверга, — рассказала девушка. — Сейчас у нас переполнены все стационары, все больницы, отменяют почти все все плановые операции и процедуры. В больницах не хватает мест, нет персонала, обычные отделения перепрофилируют в профильные», — рассказала она и отметила, что к работе привлечены буквально все интерны.

По её словам, торговые центры в Риге уже две недели не работают по выходным, а по будням они были открыты только для вакцинированных. Теперь же закроют почти всё: попасть можно будет только в магазины первой необходимости.

«Сейчас у нас осенние каникулы у детей, но нам сказали, что их продлят еще на неделю, а потом будет дистанционное обучение для 4 - 12 класса. Младшие классы будут, скорее всего, ходить в школу, так как не могут организовывать учебный процесс самостоятельно. Детские садики у нас работают в режиме дежурных групп. Туда берут далек не всех, только детей пожарных, сотрудников полиции, медиков и т.п.», — рассказала девушка.

Она также отметила, что в Латвии достаточно большое количество людей не хочет вакцинироваться, в социальных сетях по этому поводу регулярно устраивают настоящие батлы. Те, кого касаются ограничения (сферы услуг, общепит и т. п.), очень недовольны, так как они не чувствуют достаточной финансовой поддержки.

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ХОДЯТ СЛУХИ

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, введение ограничений стало для страны «одной из величайших трагедий». По его словам, стране придется как минимум занимать деньги, чтобы не погубить отдельные сектора экономики.

Некоторые жители Латвии после объявления локдауна начали строить настоящие теории заговора. Ходят слухи, что власти намеренно хотят спровоцировать полный крах экономики. Тут мнения у конспирологов несколько расходятся: одни считают, что это всё банальные попытки выторговать больше денег у Евросоюза, другие уверены, что власти Латвии надеются то ли на поддержку России, то ли вовсе хотят присоединиться к сопредельному государству. Третьи уверены, что депутаты просто не имеют ни малейшего таланта к управлению страной и всё это – результат их безответственности и непрофессионализма.

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Стоит отметить, что некоторые представители ультраправых партий обвиняют во всем происходящем россиян, приехавших жить в Латвию в советское время. По их мнению, именно они не хотят вакцинироваться, перегружают больницы, распространяют дезинформацию о вакцине и подводят всю страну.

При этом, большинство жителей Латвии считают, что ситуация с распространением коронавируса в стране на самом деле вышла за пределы разумного. Винят в этом местные жители плохой контроль местных властей за темпами вакцинации и тех, кто привез инфекцию из-за границы после летних отпусков.