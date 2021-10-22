Как получить QR-код, если Вас нет на Госуслугах

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Согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, с 30 октября попасть в общественные места жители региона смогут только при наличии QR-кода. Однако далеко не у всех сейчас есть возможность получить его через Госуслуги. Как быть в такой ситуации, читайте в нашем материале.

МФЦ ПОМОГАЕТ

Вы можете обратиться с паспортом в ближайший МФЦ. Там сотрудники помогут быстро создать личный кабинет на Госуслугах и тут же распечатают сертификат с QR-кодом. Если вдруг Вы забыли пароль от портала, там же Вам помогут его восстановить.

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СПРАВКА О МЕДОТВОДЕ

А вот справку о медотводе от вакцинации выдают только государственные медицинские учреждения. Как правило, на них указано основание для медотвода, есть печати учреждения и врача, а также срок действия. Такой документ могут запросить, например, при заселении в гостиницу с отрицательным результатом ПЦР-теста.

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ПЦР-ТЕСТ ДЕЙСТВУЕТ

Отметим, если в течение последних шести месяцев Вы переболели коронавирусной инфекцией и имеете подтверждённую учётную запись на Госуслугах, то Вам также положен сертификат о перенесённом заболевании COVID-19 и QR-код.

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Важно добавить, что сейчас возможны задержки, если тест или вакцинация были сделаны совсем недавно.

Как самостоятельно зарегистрироваться на Госуслугах, читайте здесь.