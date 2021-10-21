Как получить QR-код о вакцинации: пошаговая инструкция

С 1 ноября псковичам потребуются QR-коды для посещения общественных мест

Еще недавно введение QR-кодов в Москве было пилотным проектом, но к 21 октября эта система уже полностью введена и уже анонсирована в порядка 50-ти регионов России. К 1 ноября жителям Псковской области также придется обзавестись QR-кодом, чтобы посещать общественные места.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ

https://www.kp.ru/share/i/4/2247962/wr-960.png

Если у вас уже сделана прививка от коронавируса, то получить уникальный QR-код можно за пару шагов благодаря системам «Госуслуги» и «Госуслуги СТОП коронавирус». Давайте проверим, имеете ли вы все необходимое для успешного получения QR-кода:

1. Вы завершили полный курс вакцинации из двух компонентов.

2. Введенная вакцина должна быть одной из зарегистрированных в России: «Спутник V», «Ковивак», «Эпиваккорона» или «Спутник Лайт».

3. У вас есть личный кабинет на Госуслугах или вы имеете при себе основные документы, чтобы создать его впервые.

ВАЖНО: после постановки второго компонента вакцины должно пройти время, чтобы в личном кабинете Госуслуг появился QR-код. Обычно это занимает от 24 часов до 4-х суток.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как получить QR-код через компьютер:

1. Заходим на сайт gosuslugi.ru

2. На главной странице нужно авторизоваться и войти в личный кабинет. Если вы видите свою фамилию в правом верхнем углу, то вы уже авторизированны.

3. Далее переходим на вкладку «Госпочта».

4. Согласно картинкам, жмем на ссылку «Вакцинация от COVID-19».

5. Внизу страницы появится кнопка «Перейти в дневник». Переходим.

https://www.kp.ru/share/i/4/2247963/wr-960.png

Перед вами появится страница, как справа на фото, а внизу – ваш личный QR-код. Сохраните его на компьютер и распечатайте.

Как получить QR-код через телефон:

1. Скачать на телефон приложение Госуслуг.

2. Написать в поиске портала слово «Вакцинация».

3. Система автоматически найдет ваш сертификат, в самом низу страницы вы найдете личный QR-код о вакцинации.

4. Не забудьте сохранить QR-код в pdf-формате, нажав на соответствующую ссылку под квадратом QR-кода.Лучше всего – распечатайте свой код, чтобы не искать его в системе телефона, когда он понадобится.

Напомним, с 1 ноября в Псковской области заработает система пропуска в общественные места по QR-кодам. Кроме того, регион ждет одна нерабочая неделя.