Компас Давыдова: поисковики из Невеля необычным способом ищут родственников красноармейца

Фото: поисковый отряд «Гвоздика»

Поисковики отряда «Гвоздика» из города Невель Псковской области нашли останки красноармейца, который погиб во время Великой Отечественной войны. Об этом kp.ru сообщила член поискового отряда Алина Солодухина. У 24-летнего Ивана не оказалось при себе медальона, но перед смертью он решил нанести свое имя на компас.

Благодаря отлично сохранившемуся компасу, поисковикам удалось прочитать фамилию его обладателя. Им оказался Давыдов Иван Васильевич, рожденный в 1918 году на территории Курской области в Крупецком районе.

Его роковой путь начался там же, с Крупецкого РВК. Дорогой войны в составе 47-й стрелковой дивизии он дошел до Усвятского района (тогда он входил еще в состав Смоленской области).

Фото: поисковый отряд «Гвоздика»

«Место, где мы нашли бойца с компасом, находится в 2-3 километрах от самих Усвят, в лесу. В этом месте он погиб не один, рядом мы нашли еще порядка 14 бойцов, их останки еще предстоит идентифицировать. В одной яме в месте с ним лежало еще три человека. Есть предположение, что погибли они не вместе и не в один момент, но в итоге их всех стащили сюда, в лес у дороги», – рассказала Алина Солодухина.

По словам девушки, сейчас началась сложная работа с архивами. В базах данных уже удалось обнаружить человека, чья фамилия была нанесена на компас, но есть данные, которые не сходятся, а в документах обнаружился однофамилец. В социальных сетях поисковый отряд кинул клич о поиске родственников красноармейца на его родине – в Курской области.

Фото: поисковый отряд «Гвоздика»

«Когда мы проводили археологические работы и начали подъем останков из земли,, – вспоминает девушка, в раскопе один за другим на поверхность подняли два компаса. Их отложили в сторону и продолжили работать, но внимательный парень из нашего отряда Луганцев Егор разглядел тонкие линии по окружности одного из компасов. Мы пригляделись и прочитали фамилию "Давыдов И.В."»

Согласно архивам, красноармеец Иван Васильевич погиб перед началом зимы, 29 ноября в 1942 году, в тот момент молодому парню было всего 24 года. Поисковый отряд «Гвоздика» просит откликнуться Курскую область и Крупецкий район. Вполне возможно, что кто-то знает семью с такой фамилией и поможет вернуть героя домой.

Фото: поисковый отряд «Гвоздика»

ДОПОЛНЕНИЕ:

Появились первые сообщения, что на мемориальной плите, расположенной в Крупецком районе, увековечена фамилия бойца.