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27 октября 2021 17:00

100 тысяч подписчиков на YouTube-канале набрал пожарный из Дедовичей

Валерий Смирнов из глубинки получит свою «серебряную кнопку» к зиме
Источник:kp.ru
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Скрин YouTube-канала

Скрин YouTube-канала

Житель Дедовичского района Псковской области Валерий Смирнов набрал 100 тысяч подписчиков на своем YouTube-канале «Валера DIY», об этом событии пскович сообщил в своем новом видео.

Благодаря роликам с рассказами про обустройство собственного дачного участка, у молодого человека появилась целая армия поклонников, все его видео пользователи интернета посмотрели почти 11 миллионов раз.

Направление DIY берет начало в Америке 50-х годов, но до сегодняшнего дня у этого вида деятельности не поменялось значения – Do It Yourself, что в переводе на русский означает «сделай это сам». В России DIY резко набрал популярность во время пандемии, но, как говорят представителей поколения Z, Валерий начал снимать видео с пометкой DIY, когда это еще не стало мейнстримом.

«ВСЕМ привет! я Валера, я люблю мастерить своими руками, что-то получается, что-то нет, но всегда приносит удовольствие! Здесь вы найдите разные темы от авто до дачи и, возможно, вам будет полезно, ну, или просто интересно посмотреть на мои проекты!», – такое простое приветствие встречает всех новых людей на канале Валерия.

Первые видео-работы пожарный из поселка Пионерный опубликовал на канале еще пять лет назад. Но отклика от аудитории не увидел. Он рассылал по друзьям и знакомым ролики про экономное строительство бани, про теплый уличный бассейн и навес к нему, про умный газоно-полив. Но что блогер из глубинки совершенно не ожидал, что резкую популярность наберет видео с маминой плетеной ивой.

«Я просто его сделал, мама попросила — говорит, интересная тема. За неделю видео набрало 500 тысяч просмотров, и по сей день эта тема интересна людям», – рассказывал Валерий Смирнов.

Сегодня подписчики оценили каждый из видеороликов Валерия. Даже в комментариях под первыми работами набралось большое количество благодарных отзывов от аудитории и вопросы от тех, кто вдохновился повторить наработки дедовичского мастера.

«Да, уже целая армия!!!, – поздравляет Валерия с сотней тысяч один из подписчиков. Я там, где-то во втором десятке тысяч, и не виден совсем. Путь отмечается не только количеством совершенных дел, но и теми кому они интересны, принесли пользу. Т. е. - единомышленникам. Мои поздравления, Валера! Ближе к весне придет "серебро" от YouTube. Удачи!»

«Валера, поздравляю! Спасибо за толковый контент и особо за позитивное настроение!», – поздравляет подписчик Артем Ольшевский.

«Ты же понимаешь, что это все из за ивы!?», – смеются в комментариях. А другие добавляют: «Вы заслужили это своим умом, сообразительностью и рукастостью, а не дешёвыми трюками».

«Смотрел, удивлялся, мотал на ус и не замечал, как расширилась твоя(наша) аудитория! Конечно, поздравляю! Здоровья и успехов тебе и твоим близким!», – поздравляют блогера подписчики.

На поздравлениях история дедовичского блогера не заканчивается, у площадки YouTube для своих авторов приготовлены подарки за популярность. За свою 100-тысячную армию поклонников Валерий получит награду – серебряную кнопку.

Скульптуру в виде кнопки YouTube платформа стала вручать блоггерам с 2012 года. В зависимости от количества набранных подписчиков, есть несколько видов этой награды. В той, что получит Валерий нет драгоценного металла, как могло бы показаться, но она довольна весомая, так как будет изготовлена из сплава никеля и меди.

О своем пути успеха и лучших изобретениях Валерий Смирнов рассказывал Псковскому агентству информации.

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Пожарный из Дедовичей покорил YouTube
Пожарный из Дедовичей покорил YouTube
Пожарный из дедовичского поселка Пионерный Валерий Смирнов скоро получит серебряную кнопку YouTube на его канале «Валера DIY» почти 100 тысяч подписчиков. В своих роликах он показывает обустройство собственного дачного участка. Рекордсмены по просмотрам истории про уличный бассейн с подогревом и строительство бани, в целом видео блогера посмотрели около 10 миллионов человек. При этом в родном поселке о его увлечении мало, кто знает. В интервью ПАИ Валерий Смирнов рассказал о своем пути к успеху, о заработке в интернете и о сложностях создания канала в деревне. #псков #youtube #diy
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