100 тысяч подписчиков на YouTube-канале набрал пожарный из Дедовичей

Скрин YouTube-канала

Житель Дедовичского района Псковской области Валерий Смирнов набрал 100 тысяч подписчиков на своем YouTube-канале «Валера DIY», об этом событии пскович сообщил в своем новом видео.

Благодаря роликам с рассказами про обустройство собственного дачного участка, у молодого человека появилась целая армия поклонников, все его видео пользователи интернета посмотрели почти 11 миллионов раз.

Направление DIY берет начало в Америке 50-х годов, но до сегодняшнего дня у этого вида деятельности не поменялось значения – Do It Yourself, что в переводе на русский означает «сделай это сам». В России DIY резко набрал популярность во время пандемии, но, как говорят представителей поколения Z, Валерий начал снимать видео с пометкой DIY, когда это еще не стало мейнстримом.

«ВСЕМ привет! я Валера, я люблю мастерить своими руками, что-то получается, что-то нет, но всегда приносит удовольствие! Здесь вы найдите разные темы от авто до дачи и, возможно, вам будет полезно, ну, или просто интересно посмотреть на мои проекты!», – такое простое приветствие встречает всех новых людей на канале Валерия.

Первые видео-работы пожарный из поселка Пионерный опубликовал на канале еще пять лет назад. Но отклика от аудитории не увидел. Он рассылал по друзьям и знакомым ролики про экономное строительство бани, про теплый уличный бассейн и навес к нему, про умный газоно-полив. Но что блогер из глубинки совершенно не ожидал, что резкую популярность наберет видео с маминой плетеной ивой.

«Я просто его сделал, мама попросила — говорит, интересная тема. За неделю видео набрало 500 тысяч просмотров, и по сей день эта тема интересна людям», – рассказывал Валерий Смирнов.

Сегодня подписчики оценили каждый из видеороликов Валерия. Даже в комментариях под первыми работами набралось большое количество благодарных отзывов от аудитории и вопросы от тех, кто вдохновился повторить наработки дедовичского мастера.

«Да, уже целая армия!!!, – поздравляет Валерия с сотней тысяч один из подписчиков. Я там, где-то во втором десятке тысяч, и не виден совсем. Путь отмечается не только количеством совершенных дел, но и теми кому они интересны, принесли пользу. Т. е. - единомышленникам. Мои поздравления, Валера! Ближе к весне придет "серебро" от YouTube. Удачи!»

«Валера, поздравляю! Спасибо за толковый контент и особо за позитивное настроение!», – поздравляет подписчик Артем Ольшевский.

«Ты же понимаешь, что это все из за ивы!?», – смеются в комментариях. А другие добавляют: «Вы заслужили это своим умом, сообразительностью и рукастостью, а не дешёвыми трюками».

«Смотрел, удивлялся, мотал на ус и не замечал, как расширилась твоя(наша) аудитория! Конечно, поздравляю! Здоровья и успехов тебе и твоим близким!», – поздравляют блогера подписчики.

На поздравлениях история дедовичского блогера не заканчивается, у площадки YouTube для своих авторов приготовлены подарки за популярность. За свою 100-тысячную армию поклонников Валерий получит награду – серебряную кнопку.

Скульптуру в виде кнопки YouTube платформа стала вручать блоггерам с 2012 года. В зависимости от количества набранных подписчиков, есть несколько видов этой награды. В той, что получит Валерий нет драгоценного металла, как могло бы показаться, но она довольна весомая, так как будет изготовлена из сплава никеля и меди.

О своем пути успеха и лучших изобретениях Валерий Смирнов рассказывал Псковскому агентству информации.