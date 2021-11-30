Мобильный интернет для города и области: Tele2 развивает сеть в регионе

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По данным аналитиков, голосовой трафик в сети операторов постепенно спадает, однако потребление мобильного интернета увеличивается с каждым годом. Если сейчас в месяц в среднем на одну SIM-карту приходится 13,3 Гб дата-трафика, то по прогнозам в 2030 году один пользователь будет расходовать около 53 Гб в месяц.

В связи с этим компания Tele2 активно инвестирует в развитие зон, которые должны быть охвачены быстрым мобильным интернетом. С начала года в Псковской области оператор увеличил инфраструктуру сети 4G на 20 %. Новые базовые станции появились не только в жилых кварталах крупных городов, но и в самых отдаленных точках региона. Сегодня в Псковской области 91 % жителей имеют доступ к четвертому поколению связи.

Техническими специалистами были проведены работы по расширению емкости сети в городах Остров, Гдов, Струги Красные. Качество связи изменилось в поселках городского типа Красногорск, Дно, Дедовичи, в деревнях Бежаницкого и Пустошкинского районов. Скорость мобильного интернета увеличилась также в торговых центрах Пскова: «Шайба» и Fjord Plaza.

Важным проектом для региона стала реализация второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ГК «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для строительства сети.

В рамках проекта быстрый мобильный интернет Tele2 появился в деревнях Плессы и Шилово, где до этого не был доступен ни один оператор, а также в населенных пунктах Дубровы, Жадрицы, Стехново, Погорелка, Макушино. До конца года связь появится еще в пяти поселках Псковской области. Помимо предпочтения голосового общения интернету, псковичи уходят в онлайн и за покупками.

Специалисты Tele2 из проектного офиса big data зафиксировали двукратный рост спроса на онлайн-заказы в ночное время, проанализировав покупательскую активность жителей Псковской области в интернет-магазинах за год (март 2020 – март 2021).

Так, абсолютным лидером по популярности среди ночных покупателей стал старейший в России интернет-магазин Ozon. На него пришлось 52 % от общего числа пользователей онлайн-шопинга. На втором месте оказался интернет-магазин электроники и бытовой техники «Эльдорадо». На третьем месте по популярности среди «полуночников» оказался Яндекс.Маркет. За год доля пользователей достигла 3 %.

Становится привычным использование смартфона не только для общения, но и для других ежедневных дел. В смартфоне можно оформить покупки, отправить заявления через «Госуслуги», перевести деньги, посмотреть кино. Это полноценная цифровая экосистема, точкой входа в которую является смартфон. Наибольшей популярностью среди клиентов компании в Псковской области в 2021 году пользуются смартфоны брендов Samsung, Honor, Xiaomi и Apple.

«Объемы интернет-трафика растут с каждым годом. Это общемировой тренд. Количество активных интернет-пользователей в Пскове также растет с каждым кварталом. Только за год прирост трафика в сетях 4G в Псковской области составил 25 %. Поэтому необходимо с ростом пользователей различных цифровых сервисов расширять возможности нашей сети. Мы активно развиваем инфраструктуру связи и на территории Псковской области. В этом отношении всегда смотрим на потребности клиентов. И стараемся действовать на опережение», - сказал директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Таким образом, компания развивает свою сеть на самом современном технологическом оборудовании 5G Ready (готовое к внедрению 5G), что позволяет предоставлять пользователям надежную и качественную связь.

А для того чтобы стать клиентом Tele2, уже не нужно искать офисы и ждать очереди, достаточно заказать SIM-карту в интернет-магазине. Ее привезут к самой двери вашего дома. Все необходимые настройки будут доступны в личном кабинете мобильного приложения Tele2 и под рукой, где бы вы ни находились.

«В прошлом году пандемия подтолкнула многих чаще пользоваться цифровыми сервисами. Выбирая между офлайновым магазином и интернет-витриной, выбирают чаще последнюю. В этой связи в этом году государство законодательно определило порядок дистанционного подключения и идентификации абонентов с помощью единой платформы биометрических данных, а также цифровой подписи «Госключ». Tele2 стала первым оператором, запустившим эту услугу для своих абонентов. Благодаря чему пользователи получили возможность не только заказывать SIM-карты через личный кабинет, но и подписывать договоры в режиме онлайн», - добавил Сергей Мартынов.