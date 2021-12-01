Псковичам рассказали, по какому адресу писать письма Деду Морозу

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Новогодние пожелания подарков и поздравления Деду Морозу псковичи смогут отправить письмом с 1 по 31 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Письмо для самого доброго и сказочного волшебника можно будет положить в почтовые ящики центральных отделений «Почты России» по адресам: улица Советская, 30 в Пскове, улица Комсомольца Зверева, 39 в Великих Луках.

В графе «Адрес получателя» нужно указать не просто имя, а настоящий адрес, так как резиденция Деда Мороза располагается в Великом Устюге: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Чтобы письмо стало настоящим и дошло до получателя, нужно правильно заполнить строки и наклеить марку в почтовом отделении.

«Новогодних чудес ждут как дети, так и взрослые. Поэтому почта Деда Мороза открыта для всех желающих. Отправить письма можно, в том числе, опустив их в любой ближайший к вашему дому почтовый ящик. Каждый день наши сотрудники будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В прошлом году благодаря «Почте России» были доставлены в Великий Устюг более 221 000 писем с самыми заветными желаниями детишек и даже взрослых. Более 20 000 писем прилетело Деду Морозу из Северо-Запада.

Напомним, чтобы пообщаться с Дедом Морозом, необязательно ехать в Великий Устюг, волшебный дедушка сам приедет к псковичам уже в январе (Подробности). Тем временем Комсомолка пообщалась с псковичкой- хозяйкой забирающегося в окно Деда Мороза и узнала, как она планирует украсить балкончик на этот год.