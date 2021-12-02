«Золотой фонд Псковской области»: Михаил Ведерников встретился с победителями акции «Губернаторский дневник»

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Победители ежегодной акции «Губернаторский дневник» - 16 отличников со всей Псковской области. 30 ноября они стали главными гостями главы региона Михаила Ведерникова. За чашкой чая мальчишки и девчонки обсудили с руководителем области десяток самых разных вопросов, а после – отправились в его рабочий кабинет. В разговоре Михаил Ведерников рассказал о своем детском хобби и разрешил подписать важные для региона документы.

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«Я посмотрел то огромное количество пятёрок, которое на всех получили участники конкурса. Это, конечно, впечатляет. Вы - большие молодцы. Золотой фонд Псковской области. Нам есть, чем гордиться», – поприветствовал победителей Михаил Ведерников.

Глава региона предложил в неформальной обстановке, за чашечкой чая с конфетами, познакомиться со всеми участниками встречи и поделиться любимыми предметами в школе, увлечениями и профессиями, получить которые ребята наметили после выпускного.

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Среди отличников региона оказалось большое количество будущих медиков, нашлись мальчишки, которые мечтают стать политиками и девчонки, планирующие связать жизнь с программированием. Однако прозвучали и неординарные идеи. К примеру, Диана Чайковская мечтает пойти по стопам дедушки и бабушки, которые посвятили свою жизнь авиации. Свою историю поподробнее отличница рассказала для КП-Псков.

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«Мой двоюродный дедушка был летчиком, а мама часто сопровождала его в полетах. Моя родная бабушка, ее мама, всю свою жизнь провела в авиагородке и работала стюардессой. Я хорошо учусь, у меня отличная память, а также есть любовь технике. И я тоже мечтаю стать пилотом гражданской авиации и поступить в авиационный вуз Санкт-Петербурга», – поделилась отличница. Кроме того, девушка все свободное время посвящает искусству. И уточняет, что эти навыки позволяют развить мелкую моторику и внимательность, которые просто необходимы в будущей профессии.

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Восьмиклассница Диана Овчинникова из Острова поделилась с губернатором, что хотела бы связать свою жизнь с музыкой, но пока не определилась с направлением:

− Я занималась вокалом и фортепиано. Участвую в образцовом ансамбле «Позитив» и в образцовом ансамбле «Фламенко». Вот, как раз сейчас я испытываю трудности с выбором будущей профессии. Хочу быть либо преподавателем по классу фортепиано, либо преподавателем пения. Дирижерская деятельность мне тоже очень интересна.

− Может быть, мы сейчас слушаем будущего дирижера губернаторского симфонического оркестра, – предположил Михаил Ведерников.

− Может быть, кто знает..., – ответила школьница.

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У ребят к губернатору тоже накопилось немало интересных вопросов. Пользуясь случаем, они расспросили его о качествах, необходимых Губернатору, о том, как не ошибиться и выбрать профессию по душе, а также, как Михаилу Ведерникову удается за один день делать такое количество важных дел и при этом уделять внимание семье. Десятиклассница Кристина Карпова, в частности, поинтересовалась кулинарными воскресеньями, о которых глава региона рассказывает в своем инстаграм-аккаунте.

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«Я подписана на ваш Инстаграм и каждое воскресенье вы выкладываете посты о том, как готовите с семьей. Я бы хотела узнать, как вам удается с таким плотным графиком столь гармонично сочетать работу и время препровождение с семьей».

Михаил Ведерников отметил, что из-за занятости посты с домашними делами получается выкладывать не каждую неделю. Но, как оказалось, готовка - одно из любимых увлечений губернатора, наряду со стрельбой.

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«Я готовлю с самого детства. Раньше я пек пирожки, тортики, мне это нравилось. Сейчас для меня это некая отдушина и разгрузка. Во-первых, это творческий процесс, а во-вторых, когда переключаешься, потом работоспособность гораздо лучше», – поделился глава региона.

Десятиклассника Глеба Степанова из Острова очень привлекают социально-экономические предметы в школе и свою жизнь он очень хочет связать с государственной службой, поэтому вопрос от отличника губернатору не заставил себя долго ждать:

− С детства хочу стать государственным управленцем и сейчас многие люди мне советуют сначала получить какую-нибудь специальность, а уже потом идти учиться на государственное управление. Как думаете, как лучше поступить?

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− В любом деле важны знания, опыт, практика. Сегодня у нынешних студентов, например, есть возможность получать практику еще обучаясь в университете. У ПсковГУ есть соглашение с Администрацией области, по которому достаточно много ребят проходят практику в исполнительных органах власти. Правда, не все выдерживают, потому что многим кажется, что будучи чиновником можно ничего не делать и при этом хорошо зарабатывать. На самом деле это не так. Государственная и муниципальная служба - непростой труд. Тем не менее, те ребята, кто не испугался нагрузки, кто остается, получают хорошую закалку, и где бы они потом не работали, им этот опыт и приобретенные навыки обязательно пригождаются. Самое главное, нужно стараться быть лучшим в свое деле, – обратился Ведерников к отличнику.

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На память о встрече губернатор подписал портфолио и дневники школьников, а также для каждого оставил в них маленькие послания. Некоторые ребята принесли сразу несколько дневников, а третьеклассник Георгий Мовсесян из порховской школы №1 попросил Михаила Ведерникова оставить автограф для своего преподавателя Ивановой Елены Владимировны в собственной рабочей тетради.

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В рабочем кабинете Михаила Ведерникова каждый отличник смог посидеть в кресле главы региона и сфотографироваться на память. За рассказами губернатора о том, куда приходят важные сообщения, а где можно посмотреть график на день, нескольким ребятам было предложено провести ответственную миссию и подписать важные для региона документы в системе электронного документооборота. С помощью планшета и всего лишь одной кнопки, документы были подтверждены с легкой руки отличников фирменной подписью губернатора.

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За решением важных дел, ребята вспомнили и о волнующих их вопросах. Так, 10-классницы естественно-математического лицея № 20, пользуясь случаем, решили узнать о ФОКОТе, который обещали построить у их школы, но пока он так и не появился.

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«А давайте сразу возьмем и позвоним главе администрации Пскова и спросим, как обстоят дела с ФОКОТом?», – предложил губернатор и попросил секретаря соединить с Борисом Елкиным.

Через минуту Елкин по громкой связи рассказывал ребятам о том, на каком этапе реализация проекта. Как оказалось, уже к новому учебному году ФОКОТ будет установлен.

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Внизу ребят уже ждали родители, которые также получили свои награды – благодарственные письма от губернатора за достойное воспитание подрастающего поколения. Без сюрпризов глава региона не оставил и самих ребят. Они получили фирменные пакеты с блокнотами и ручками. Так как многие школьники приехали из далеких точек региона, всем им были приготовлены вкусные бизнес-ланчи в дорогу.

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Больше фотографий смотрите в нашем фоторепортаже по ссылке.

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