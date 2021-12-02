Псковский врач рассказал, стоит ли опасаться штамма омикрон

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Учёные всего мира вот уже порядка недели исследуют новый штамм коронавируса. В ВОЗ ему уже присвоили номер В. 1.1.529 и определили в отдельную линию под названием «омикрон». Глава Роспотребнадзора Псковской области и главный санитарный врач региона Александр Нестерук рассказал, что уже известно о новом штамме.

– Чего стоит ждать от нового штамма и стоит ли опасаться?

– В вирусе произошли значительные генетические изменения. Пока ещё рано говорить о тех эпидемических и клинических особенностях, которые будут, если этот штамм получит широкое распространение.

– Как быстро омикрон распространяется?

По Южной Африке есть данные, что он вытесняет дельта-штамм, который пока там преобладает. Сейчас уже, к сожалению, есть его завозы и в Великобританию. Там очень тесный контакт с Южной Африкой. Где-то в середине ноября новый штамм появился и за это время полторы сотни только рейсовых самолётов приняли Лондон и другие города Великобритании, поэтому там уже сейчас достаточно напряжённая обстановка. Есть информация, что в Нидерланды 15 случаев завезены.

– Чем отличается новый штамм от остальных и насколько он опасен?

Первые данные об омикрон-штамме сейчас появляются в СМИ, а каких-то серьёзных научных публикаций на эту тему пока нет. Он действительно сильно отличается, он более контагиозен. Но отрадно то, что пока специалисты из Южной Африки отмечают, что заболевание протекают там, как правило, не в тяжёлой форме, что больше лёгких случаев. Это даёт нам определённую надежду, что он всё же он легче протекает, чем штамм дельта.

Справка: Контагиозность в переводе с латинского означает «заразный», а это означает, что в отличие от других штаммов «омикрон» имеет большую способность передаваться от больных людей к здоровым.

Согдасно СМИ, которые находятся в эпицентре событий, связанных с омикрон-штаммом, чаще всего новым вирусом заражаются молодые люди с крепким иммунитетом. Эксперты отмечают, что под угрозой находятся студенческие группы. Но были зафиксированы заражения и у вакцинированных граждан.