Стало известно, кто стал заместителями главы администрации Пскова Бориса Елкина

.

7 декабря на сессии городской Думы были одобрены четыре заместителя главы администрации Пскова Бориса Елкина. Кого выбрали депутаты.

Депутаты гордумы поддержали кандидатуры Алексея Несмашного и Елены Жгут одинаково: 16 голосами «за» и 4 – «против». Против Ирины Ивановой высказался только один депутат, все остальные были «за». Кандидатура Павла Волкова была поддержана единогласно.

Алексей Несмашный

Фото: городской молодежный центр Саратова

После назначения на должность заместителя, Алексей Несмашный будет работать в социальной сфере. В его обязанности войдёт курирование вопросов образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Алексей Несмашный – уроженец Саратова, на представление к должности ему исполнилось 29-лет. Известно, что у него имеется три высших образования в разных квалификациях: политолога (Саратовская государственная юридическая академия), «преподаватель-исследователя» (РАНХиГС при президенте РФ) и «государственное строительство и подготовка управленческих кадров» (МГУ имени М.В. Ломоносова).

Свою карьеру Несмашный начал в 2014 году со специалиста по работе с молодежью в городском молодежном центре Саратова. Через год свою деятельность стал совмещать с должностью директора Центра развития гражданского общества.

В 2017 году поработал помощником депутата Госдумы, а затем ушел в коммерческие организации. В октябре 2021 года был устроен советником руководителя аппарата администрации Псковской области.

В настоящее время Борис Елкин проверяет стаж Несмашного по профессии в прокуратуре города Пскова. Только после выяснения он сможет приступить к своей деятельности.

Елена Жгут

.

Елена Жгут занимает должность заместителя главы администрации Пскова с 2018 года. Сама является уроженкой Псковской области, а родилась в Невеле. В 2021 году Жгут исполнилось 52 года.

Имеет только одно высшее образование. В 1990 году окончила Ленинградскую лесотехническую академию им.Кирова по специальности «экономист». После выпуска работала бухгалтером на местном заводе.

Через два года началась политическая деятельность и Жгут устроилась в ФНС на должность налогового инспектора. Здесь сменила порядка четырех должностей: главного инспектора, главу отдела, заместителя начальника инспекции и главу региональной межрайонной ИФНС.

С 2006 года Жгут стала заместителем, а спустя пять лет и руководителем УФНС. По решению Минфина России Жгут возглавила УФНС и в данной должности проработала до 2018 года.

Ирина Иванова

.

Ирина Иванова перешла в администрацию вместе с Борисом Елкиным из комитета по транспортному и дорожному хозяйству, где занимала должность первого заместителя председателя комитета.

«Она очень хорошо коммуницирует с людьми,– отмечает Елкин о 34-летней Ивановой. всегда глубоко вникает в вопросы».

Уроженка Псковской области, Иванова родилась в Острове. На родной земле закончила политехнический институт по специальности «инженер-системотехник», а позже стала юристом в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 2009 году приступила на должность ведущего специалиста в региональном отделении СУ СК при прокуратуре РФ. С 2011-го на два года перешла в коммерческую деятельность, где проработала помощником юриста в ООО «Правовая группа "Перспектива"» и экспертом отдела урегулирования ОСАО «Ингосстрах».

Через год Ирина Иванова была приглашена к должности советника губернатора Псковской области и была советником первого заместителя губернатора.

После успешного прохождения регионального конкурса «Лидер года» в 2019 году была представлена главой региона Михаилом Ведерниковым к должности заместителя председателя комитета по транспортному и дорожному хозяйству.

Павел Волков

.

В обществе Павел Волков стал известным в роли медиаменеджера. В 2019 году экс-глава администрации Александр Братиков подписал документы о назначении Волкова исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Пскова.

«Павел Викторович [Волков. – КП] также имеет большой опыт работы, хорошо себя зарекомендовал, работает во многих направлениях: туризм, работа с предпринимателями, малым бизнесом», – отмечает Борис Елкин.

Карьера Волкова началась с медиахолдинга «Гражданская пресса» и ЭПИ «Псковская лента новостей», где он был директором и курировал ряд коммерческих организаций.

В должности советника главы администрации Волков координировал деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова, сферу культуры и туризма, реализацию деятельности комитетов по программам пограничного сотрудничества, а также ряд муниципальных предприятий.