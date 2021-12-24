НХНЧ: Рыбаки делятся нереальным количеством улова с водоемов Псковской области

Коллаж из фото сообщества ВКонтакте «Рыбалка Псков»

В Пскове не найти семью, где бы мужчина не мечтал отправиться на озеро в поисках лучшей лунки. Даже женщины, чтобы понять увлечения своих мужчин, часто примыкают к «походу» за рыбкой, надевая на себя самые теплые вещи в доме и заготавливая романтический походный перекус с вечера.

«У рыболовов, как и у охотников, увлечение часто перерастает в страсть. Привлекательным становится не только сам процесс ловли, но и все, что с ним связано: поездка к рыбным местам, непосредственно ловля, вечерний обмен мнениями и сведениями у костра, легенды, передаваемые из уст в уста, о том, когда, где и как была выловлена самая большая рыба», – так рассказывают о своем деле псковские рыболовы на форумах. Даже самый далекий от рыбалки человек понимает – у этого промысла однозначно существует своя уникальная атмосфера.

Зима в этом году порадовала, но рыбаки ждали становления льда на водоемах, пожалуй, больше всех. О том, как начался сезон рыбной ловли, как наловить и увезти самый богатый улов, а также что приготовить из псковской рыбы рассказали рыбаки Псковской обаласти.

«НХНЧ!», – желают в конце своих рассказов наши герои. В переводе с языка рыбаков – «ни хвоста, ни чешуи!». Это самое популярное у любителей рыбалки пожелание вместо пресловутой «удачи».

ГДЕ КЛЮЕТ И БОЛЬШАЯ, И МАЛЕНЬКАЯ

Псковское озеро (Жидилов Бор)

Одним из самых популярных мест для рыбалки в этом сезоне оказалось, по традиции, Псковское озеро. Рыбаки делятся крупным уловом с этих мест, а жены – блюдами, которые сделают из свежей рыбки, пойманной мужьями.

«Открытие сезона считаю прошло на ура! Погода правда не очень. Пара бонусов по пол кило», – рассказал Влад Смирнов, который побывал на рыбалке на Псковском озере.

Фото: Влад Смирнов

Влад Сухарев поделился фото своего улова с этого озера – явно не «на одну сковородочку хватит»: «Уловом доволен – 3кг».

Фото: Влад Сухарев

«Муж через день на рыбалку ездит, 21.12.21 на Псковском. 15 кг окуней – будут котлеты», – рассказала Вера Муравьева об улове своего мужа.

Фото: Вера Муравьева

«Холодно но берет, по 5 – 10 с лунки, нормально, Псковское». – подметил Сергей Стрелков.

Фото: Сергей Стрелков

«Псковское опять порадовало, правда рыбку нашли только к обеду», – поделился красивыми фото Александр Загорский.

Фото: Александр Загорский

Подойти к Псковскому озеру можно как угодно, но лучше всего клюет в Жидиловом Бору – делятся рыбаки Псковщины. Столько довольных отзывов из этого места разместили в соцсетях, что мы решили рассказать об этом месте отдельно.

«Сегодня как и собирались – за ершами в Жидилов бор. Ветер завывал, еле палатку Иришки поставил, на вчерашней точке окунь почти пропал, одна мелочь проскакивала. Зато ёрш подошёл, не надо было даже искать. Была одна обидная пропажа удочки в лунку, пока шёл до палатки за термосом Всем Н.х.Н.ч. Почти таз ерша [наловили – ред. КП]», – свой счастливый отзыв Алексей Курочкин дополнил смайлами и отличными фотографиями свежей и уже приготовленной рыбы.

Фото: Алексей Курочкин

«Вчера открывал для себя Жидилов Бор. С 10:00 до 13:00. Окуней 19 штук, но плотва меня порадовала. Не успевал отпускать», – вспоминает удачную охоту на рыбку Александр Петеримов.

Фото: Александр Петеримов

«Клевало на медленную проводку с небольшой остановкой. К трём часам дня подсчёт показал, что в санях у меня было сложенно 142 головы и все с одной лунки. На этом решил ловлю закончить. Себе взял 30 окуней, а остальное отдал прямо на льду рыбакам, которым сегодня удача не улыбнулась. Всем больших уловов и до встречи на водоёмах», – обратился Денис Поташов к соратникам.

Фото: Денис Поташов

Чудское озеро (Спицыно)

«Вчера был в Спицыно. Погода конечно оставляла желать лучшего. С утра метель и ветер сильный. Но я всё равно пошел искать рыбу. В итоге до 15 часов отсидел и поймал», – терпение помогло Алексею Фролову забрать домой хороший улов рыбы.

Фото: Алексей Фролов

«Съездили сегодня на очередную рыбалку на Чудо, которое порадовало уловом в очередной раз. 500 метров от д.Спицино, можно не только на собаке, но и пешком. Правда, результаты немного скромнее, чем в субботу, только 4 кг достойной плотвы. Но мы все равно довольны, т.к. погода была отличная, как впрочем и настроение, потому что рыбалка для нас - это релакс. И еще вот такой чудесный закат солнца в морозный зимний день. Всем форумчанам-рыбакам НХНЧ», – такой отзыв оставила псковичка Галина Денисенко.

Фото: Галина Денисенко

«Сегодня Чудо встретило чудесным рассветом и чудесной погодой на протяжении всего дня. Рыбку нашли после 12 только. Я поймал всего 36 голов, общий вес в районе 5кг, но зато каких!», – рассказал Александр Зотов.

Фото: Александр Зотов

«Вчера решили сгонять за окунем: как раз погода подходящая, говорили они! Холод, ветер, поймал 4 окуня и обезоружил банду сопливых рыб! Если б не палатка с плиткой выглядел бы так эти ерши! Вот теперь сижу над полным пакетом этой радости и думаю что ж с ними делать!», – поделился Егор Петров и показал аппетитное фото своего рыболовного обеда.

Фото: Егор Петров

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Рыбак-любитель Игорь Балабанов поинтересовался у бывалых, как сходить на рыбалку и не замерзнуть: «добрый день. если не сложно подскажите, купил тоже такую походную плитку, думал тоже отапливаться в палатке. но первый печальный опыт был в гараже. короче балон замерзает, газ еле горит. как у вас с подобной ситуацией обстоят дела?».

Читатели посоветовали рыбаку прикупить специальный «зимний» баллон, где определенное соотношение пропана и бутана, «меньше бутана – больше пропана. Бутан замерзает и не испаряется, или нагрей баллон». Однако Балабанов уже узнавал про этот способ и столкнулся с большим количеством отзывов о том, что это всего-лишь рекламный ход – назвать баллон с газом «зимним».

«Есть два варианта, – поделился пользователь Митрофан Пилотов, покупаешь на Али приспособу для заправки малых баллонов из 5 литровых, заправляешь 5 литровик зимой, и потом переливаешь в малый баллон я так делаю. Но при этом техника безопасности! Или берешь 5 литровый шланг, и керамический нагреватель, баллон на улице, обогреватель в палатку и не паришься». Егор Петров посоветовал просто почаще встряхивать баллон, по его словам это хорошо помогает и проверенно на опыте.

Галина Денисенко часто отправляется на рыбалку на Чудское озеро. В этот раз псковичка поделилась рецептом удачной прикормки: «В прикормку использовали все, что она могла съесть, начиная от кормового мотыля и покупной прикормки до гречневой каши и теста от пельменей. Причем тесто сыграло решающую роль в закорме, т.к. именно после него была поймана основная часть рыбы. Ловили на мормышки, насадки любые: и мотыль, и червяк, и опарыш. Всем НХНЧ!».

Николай Иванов поделился необычной экзотической приманкой: «Спицино. Народа очень мало. Рыбка поклевывала, проскакивали приличные окуньки и плотвички. Для любителей спросить "а место, если не секрет?" координаты - 58.528195,27.805595. Глубина метров пять. Ловили на мексиканского червя, привезенного из Колумбии. Лёд - огонь, больше 20 см точно».

Фото: Андрей Кротов

Андрей Кротов смастерил накладки на сани, попробовал в деле и поделился своим отзывом: «Всем привет. Решили сегодня скататься в Островцы. Рыбалка удалась по полной не считая погоды, ветер был просто жуть. Везде где были ледок отличный и трещин не попадалось, хотя были от берега далеко. Накладки на сани, что сам делал из полипропилена работают изумительно и не стираются. Что касается рыбы, то окунь присутствует почти везде, но приходится его уговаривать и размер не очень. Получалось брать каждого десятого из лунки. Вроде всё. Всём удачи на воде и добра в хату».

Фото: Николай Иванов

Тёма Алексеев поделился с коллегами по удочке безотказной прикормкой: «Вчера посетил Чудское Озеро. Рыбы не так много как хотелось, но все же, лучше,чем ничего! Зато, картина прошлого года повторяется полностью. Кормишь – кто-то отзывается. Не кормишь – сидишь, как в прорубе. Такие вот тенденции складываются. Но тем интереснее, будем что-то придумывать. Считаю, что Алвеговская прикормка очень помогла, без неё хрен знает, чтобы было. Ее аромат, это что-то нечто. Время попробовать в этом году у вас будет. Хорошо провели время на рыбалке! Красота, да и только, вокруг. До новых встреч».

Фото: Тёма Алексеев

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