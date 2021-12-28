«Тайный Санта» на 150-килограммовом байке покорил сердца псковичей

Фото из Instagram-аккаунта Павла Селиверстова

Пскович на байке и в костюме Деда Мороза проколесил по городу, собрав немало восхищенных взглядов. О том, кто скрывается под красной шубой и почему Дед Мороз оказался Тайным Сантой, читайте в эксклюзивном материале «Комсомольской правды в Пскове».

Дисклеймер: брутальный мужчина в костюме Деда Мороза оказался «одним из наших».

ДЕД МОРОЗ НА ДЕНЬ

В последние выходные декабря на камеры мобильных телефонов в Пскове попал Дед Мороз, разъезжающий на 150-килограммовом мотоцикле Ирбис Гарпия. В вязанных варежках, шлеме вместо колпака, спортивках, но с мешком, плотно привязанным к заднему сидению байка. Пскович прокатился и подрифтовал в самом центре Пскова.

Фото из Instagram-аккаунта Павла Селиверстова

Мы легко вышли на следы псковского Деда Мороза, он сам объявился под видео в наших социальных сетях. 42-летний Павел Селиверстов специально для «Комсомольской правды» рассказал, для чего устроил предновогодний пробег и какие эмоции получил от внезапной идеи стать Дедом Морозом на один день.

«Просто хотел повеселить народ. Никакой особой цели не было. Пробегом это тоже не назвать. Но эмоции, конечно, сильные. Адреналин. Дорога очень скользкая. Ну и друзей порадовал роликом», – поделился с нами Павел Селиверстов.

ЧТО ПОД ШУБОЙ

В реальной жизни утро Деда Мороза на байке начинается с раннего подъема и надевания специального костюма – робы. «Считай монтажник», – скоромно делится Павел. Но не смотря на приземленную профессию псковича, назвать ее таковой в прямом смысле не получается. Павел монтирует наружные вывески, а для этого ему каждый день требуется подниматься на огромную высоту.

Фото из Instagram-аккаунта Павла Селиверстова

Несмотря на грубую мужскую профессию, под Новый год она приобретает свои краски. К примеру, фотографиями одной из недавних работ Павел Селиверстов поделился в своем Instagram. Пскович украшал огромную елку в одном из торговых центров Пскова. Ранее вешал самолётики на потолке детской комнаты в псковском аэропорту. Как с такой работой не заразишься сказочным настроением.

Фото из Instagram-аккаунта Павла Селиверстова

ТАЙНЫЙ САНТА

Но монтажное дело – только одно из призваний псковского Санты. Как оказалось, инженер-технолог по образованию, Павел стоял у истоков становления редакции «Комсомольской правды» в Псковской области.

«Начинал с простого верстальщика с ее [газеты – ред.КП] основания под руководством Рогожука. Потом ответсеком, замредактора, редактором, ну и закончил директором. 5 лет проработал», – поделился Павел Селиверстов.

ФАБРИКА ДЕДА МОРОЗА

Творчество – один из главных спутников жизни Павла. У него дома есть настоящая фабрика по изготовлению моделек. Копии людей в масштабе один к 43-м Павел с особой любовью раскрашивает и соединяет на отдельных платформах, создавая сюжеты из игры Stalker.

Фото из Instagram-аккаунта Павла Селиверстова

А в гараже с трепетом хранит свой байк, купленный два года назад. Он уже претерпел немало ремонта, но все равно остаётся отдушиной псковича. Специальной для рассказов о своем железном коне Павел завел отдельный хештег в своем блоге под названием #мотожизнь.

«До меня тут дошло, что сезон я так и не закрыл... Выдался он у меня не очень – все на ремонте... Вот и решил закрыть с шиком», – объясняет Павел свою идею прокатиться на байке зимой в образе Деда Мороза.

ПСКОВИЧАМ В НОВЫЙ ГОД

«С новым годом вас, друзья, с наступающим! Удачи на дорогах, смотрите всегда в оба. У мотоциклиста одна жизнь, а мотоцикл он возит душу. С новым годом! Ура!», – с такими словами, не выходя из образа, обратился к псковичам Павел Селиверстов после проезда по снежному городу на байке.