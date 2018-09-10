Победители конкурса детского рисунка «Лечу в Москву» получат подарки от магазина «Каллиграфъ Псков»

10 Сент. 18:41 2018-09-10T18:41:27+03:00

Магазин «Каллиграф Псков» специализируется на продаже школьных товаров и товаров для творчества. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Юные псковские художники, которые наберут наибольшее количество голосов в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву», получат в подарок канцелярские наборы. Предоставит их партнёр проекта – магазин «Каллиграфъ Псков».

- Мы соберём набор специально для каждого победителя, чтобы он как можно лучше соответствовал характеру ребёнка, - заметили в магазине.

Работы принимаются в редакции «Комсомольской правды – Псков» до 16 сентября включительно. Тематический рисунок можно отправить по электронной почте info@pskovkp.ru, можно выслать обычным письмом по адресу: 180 007, Псков, ул. Пароменская, 21/33, редакция «Комсомольской правды – Псков».

Голосование начнётся 17 сентября, по его итогам 25 сентября назовут троих победителей, по одному в каждой возрастной группе – 3-6, 7-12 и 13-16 лет.

КОНКРЕТНО

Магазин «Каллиграф Псков» специализируется на продаже школьных товаров и товаров для творчества. Действуют скидки практически на весь ассортимент.

Псков, Октябрьский проспект, 52

Режим работы: 09.00 – 20.00

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