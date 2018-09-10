2018-09-10T18:41:27+03:00
Фотоконкурсы

Победители конкурса детского рисунка «Лечу в Москву» получат подарки от магазина «Каллиграфъ Псков»

Лучшим художникам, по мнению читателей сайта псковской «Комсомолки», вручат канцелярские наборы
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
Поделиться:
Магазин «Каллиграф Псков» специализируется на продаже школьных товаров и товаров для творчества.Магазин «Каллиграф Псков» специализируется на продаже школьных товаров и товаров для творчества.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Юные псковские художники, которые наберут наибольшее количество голосов в конкурсе детского рисунка «Лечу в Москву», получат в подарок канцелярские наборы. Предоставит их партнёр проекта – магазин «Каллиграфъ Псков».

- Мы соберём набор специально для каждого победителя, чтобы он как можно лучше соответствовал характеру ребёнка, - заметили в магазине.

Работы принимаются в редакции «Комсомольской правды – Псков» до 16 сентября включительно. Тематический рисунок можно отправить по электронной почте info@pskovkp.ru, можно выслать обычным письмом по адресу: 180 007, Псков, ул. Пароменская, 21/33, редакция «Комсомольской правды – Псков».

Голосование начнётся 17 сентября, по его итогам 25 сентября назовут троих победителей, по одному в каждой возрастной группе – 3-6, 7-12 и 13-16 лет.

КОНКРЕТНО

Магазин «Каллиграф Псков» специализируется на продаже школьных товаров и товаров для творчества. Действуют скидки практически на весь ассортимент.

Псков, Октябрьский проспект, 52

Режим работы: 09.00 – 20.00

Группа магазина в социальной сети «ВКонтакте»

Партнёр проекта.

Партнёр проекта.

Еще больше материалов по теме: «Конкурсы и акции КП-Псков»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам