2018-09-11T09:43:14+03:00
Общество

Двадцать артиллерийских снарядов обезвредили псковские спасатели 10 сентября

Часть взрывоопасных предметов нашли в Псковском районе, часть – в Пыталовском
Ярослав МИРНОВ@KP_PSKOV
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На обезвреживание выезжали сапёры псковского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы.На обезвреживание выезжали сапёры псковского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Псковской области за сутки нашли 20 единиц взрывоопасных предметов. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе главного МЧС России по Псковской области, такой «улов» у сапёров получился 10 сентября.

Часть находок сделали в деревне Кебь Псковского района. Там нашли семь артиллерийских снарядов, калибр которых 45 миллиметров.

Вторую партию обнаружили в Пыталово. Мини-склад с 88-миллиметровыми артснарядами вскрыли на улице Красноармейской. Специалисты насчитали 13 предметов.

На обезвреживание выезжали сапёры псковского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы.

Сейчас снаряды уже не представляют опасности.

КСТАТИ

В Псковском районе 7 сентября уже обезвреживали миномётную мину. Тогда сапёры ездили в посёлок Черёха, жители которого нашли 82-миллиметровый снаряд. ОДнако эта находка оказалась единственной на том участке.

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