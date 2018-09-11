2018-09-11T16:18:01+03:00
Фотоконкурсы

Магазин «Фантазёр» подарит тройке победителей конкурса детского рисунка «Лечу в Москву» паззлы и набор для творчества

Приём заявок от участников завершится 16 сентября, поэтому успейте нарисовать и прислать в редакцию свою работу
Эллина ЛИСИНА@KP_PSKOV
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Голосование за лучшие работы начнётся 17 сентября.Голосование за лучшие работы начнётся 17 сентября.Фото: pixabay.com
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До окончания приёма заявок на конкурс детского рисунка «Лечу в Москву» остаётся всего несколько дней – нужно успеть написовать полёт и прислать работу до 16 сентября включительно, а уже на следующий день начнётся голосование.

Мы ещё не знаем имена всех участников конкурса, но уже представляем, что получат победители. В этот раз призовой фонд пополнил магазин «Фантазёр». Победитель в возрастной категории 3-6 лет получит набор для творчества, а ребята постарше – паззлы. Чемпион среди художников от 7 до 12 лет получит мозаику на 360 деталей, а лидер старшей группы – на 500.

Магазин «Фантазёр» специализируется на продаже игрушек, с помощью которых можно развить детское воображение, логику, образное мышление, усидчивость. Здесь есть разные головоломки, настольные игры, а для самых маленьких в ассортименте есть безопасные деревянные игрушки,

КОНКРЕТНО

Магазин «Фантазёр»

Псков, ул. Коммунальная, 69

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