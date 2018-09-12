2018-09-12T12:12:07+03:00
Общество

В Пскове 14 сентября перекроют несколько улиц в районе площади Победы

С 18.30 до 23.30 будет ограничено движение личного и общественного транспорта
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковских автомобилистов заранее просят составлять маршруты объезда, чтобы не попасть в пробку.Псковских автомобилистов заранее просят составлять маршруты объезда, чтобы не попасть в пробку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пскове в пятницу, 14 сентября, закроют для личного и общественного транспорта сразу несколько участков улиц, примыкающих к площади Победы. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Связано это с проведением «Ралли Псков – 2018». Вечером площадь станет площадкой, на которой состоится торжественная церемония открытия соревнований и будет дан старт для экипажей гоночных машин.

Перекроют с 18.30 до 23.30 саму площадь Победы, улицу Кузнецкую от улицы Калинина до Спортивной, Советскую от Гражданской до перекрестка с улицей Некрасова, улицу Яна Фабрициуса от Гражданской до площади победы. Автолюбителям предлагают заранее составлять маршруты поездок после работы, в качестве объездов рекомендованы улица Калинина и 128-й Стрелковой дивизии.

Автобусы в этот вечер пойдут по другому маршруту, без остановки на площади Победы. Речь идет об автобусах № 2, 2а, 6, 8 и 16. Их пустят по улице 128-й Стрелковой дивизии.

КОНКРЕТНО

14 сентября стартует «Ралли Псков – 2018», которая является 12-м этапом Кубка Росси по ралли (подробности).

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